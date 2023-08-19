Пять автомобилей Toyota, по которым мы все до сих пор скучаем

Среди огромного количества различных автомобилей всего мира есть те, которые навсегда оставляют след в истории, и даже после завершения продаж, за ними охотятся еще десятилетиями. Хорошим примером будут Nissan GT-R R33 и R34, настоящие легенды автоспорта, за которыми охотятся по сей день, хотя они не выпускаются уже более двадцати лет. У компании Toyota тоже есть модели, которые не стали столь массовыми, как GT-R, но тоже достойны внимания и обладают большой базой фанатов по всему миру.

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Toyota Soarer

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Toyota Soarer увидела свет в 1981 году и продавалась изначально на японском рынке. Она представляла собой купе класса "премиум", которое сегодня можно было бы сравнить с BMW 6er и Mercedes-Benz E Coupe. С самого начала Toyota Soarer покорила покупателей дизайном и роскошным по тем временам салоном с множеством инноваций. Автомобиль предлагал сенсорный экран, цифровой спидометр, оснащение светодиодами и многое другое. В то время японские автомобили умели удивлять и активно конкурировали с европейскими.

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Toyota Soarer оснащалась различными моторами, которые предлагали мощность от 110 до 280 л.с. что было очень круто сорок лет назад. Даже самые простые двухлитровые двигатели обладали шестью цилиндрам и двадцатью четырьмя клапанами.

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К сожалению, в 2005 году модель полностью снята с производства из-за расцвета бренда Lexus. Дело в том, что весь люкс должен был уйти в Lexus, а в Toyota предполагалось оставить более утилитарные машины. На смену Soarer появился Lexus SC430, но народной любви он не завоевал и бестселлером не стал.

Toyota MR2

Это уже более спортивный автомобиль, который тоже стал любимцем публики. Нельзя не отметить его стильную внешность, которая выделяла его на дороге. Первый кузов вышел в далеком 1984 году – на три года позже, чем Soarer, но они были в совершенно разных группах, поэтому не конкурировали между собой.

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Самым известным и желанным является второе поколение, которое дебютировало в 1989 году. Оно принесло с собой большую гамму двигателей, в том числе один турбированный, стало на 22 сантиметра длиннее и полностью обновило кузов, получив поднимающиеся фары. Время разгона до сотни турбированной версии составляло всего 6,1 секунды, а на квотере – 14,2 секунды. Была также версия Spyder, которая отличалась отсутствием крыши. Точнее, она была, но только тканевая и не предполагала использования в холодное время года.

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Автомобиль в любом поколении вмещал только водителя и одного пассажира – в этом было важное отличие от многих одноклассников того времени. Toyota MR2 была машиной настоящего эгоиста, которая позволяла еще и быть первым на большинстве светофоров.

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Третье поколение мгновенно загубило серию, потому что от корней не осталось ничего – внешность изменилась до неузнаваемости, двигатель остался лишь один - объемом 1,8 литра, а динамические характеристики только ухудшились. В компании рассказывали, что они пытались построить компактный городской автомобиль с хорошей управляемостью, но все, что у них получилось – это убить серию.

Toyota Celica

Еще одна легендарная Toyota – это Celica, которую мы много видели в фильмах, но чаще - в компьютерных играх. Первый кузов вышел в далеком 1970 году и это была просто красивая машина с небольшим двигателем объемом 1,6 литра, но в Америке и Европе такая версия «не зашла», поэтому через два года появилась версия с мотором 1,9 литра для американского рынка, а позже объем нарастили до 2,2 литра. Машина была красивая, участвовала в гонках, но народной любви не снискала.

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Наибольшую известность Celica получила с выходом шестого поколения в 1993 году. Это очень известный кузов, который часто можно было встретить даже на дорогах России. Гамма моторов была достаточно большая – были даже турбированные версии. Автомобиль оснащался хорошим набором электроники и подушками безопасности, а также кондиционером, что для 93 года было очень хорошо. Самая мощная версия развивала 255 л.с. и оснащалась мотором 3S-GTE. У этого поколения было невероятное количество модификаций, особенно приуроченных к двадцатипятилетию модели.

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Не менее распространенным было и седьмое поколение, которое выглядело намного современней шестого благодаря новой вытянутой оптике. Но снова было упрощение автомобиля, не было таких мощностей и в целом машина переставала пользоваться спросом. Компания Toyota утверждает, что кузов сняли с производства в свящи с падением спроса на спортивные купе по всему миру, но падения продаж на этом поколении были столь огромны, что слабо верится в то, что это основная причина. Мир не меняет свои вкусы за несколько лет так сильно, чтобы в 2000 году продать 52 406 единиц, а в 2005 – 3113 единиц. Удешевления никогда не проходят незамеченными, если мы говорим о машинах, которые любимы и пользуются спросом.

Toyota FJ Cruiser

Toyota FJ Cruiser – это компактный внедорожник в стиле ретро, который начал продаваться в 2005 году. Машина построена на платформе от LC Prado 120, а визуально FJ Cruiser напоминает Land Cruiser FJ40, выпускавшийся в далеких 60-х годах. Самое интересное, что автомобиль продержался на конвейере до 2022 года, то есть целых 17 лет. Этому посодействовала большая популярность, которая сподвигла компанию Toyota расширить рынок с США, Канады и ОАЭ на Мексику, Китай и Австралию. Позже машина появится еще во многих странах, включая Россию. Арабская версия отличалась сильно увеличенным баком емкостью 159 литров.

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С 2010 года устанавливался двигатель V6 объемом 4 литра, который развивал приятные 258 л.с. Покупателям на выбор предлагались механическая шестиступка и автоматическая 5-скоростная коробки передач. Можно было купить как полноприводную, так и заднеприводную версию. Автомобиль обладал очень хорошей проходимостью, потому что неразрезной мост и блокировки никуда не делись.

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Комплектации также были очень хорошими,: мультимедиа с сенсорным экраном, Bluetooth, хорошая аудиосистема и многое другое. С другой стороны, FJ Cruiser предлагал водонепроницаемый пол, что облегчало последствия после езды по сильному бездорожью. Это было интересное сочетание проходимости, комфорта и самобытного дизайна, который невозможно было спутать.

Toyota Solara

Очень интересный автомобиль, у которого было второе название – Camry Solara. Оно не случайное, потому что купе Solara построено полностью на платформе от Сamry. Машина выпускалась с 1998 по 2009 год, но в России не была особенно популярна. По какой-то причине компания Toyota вообще не особо старалась продвигать это «Camry Coupe», из-за чего по ней крайне мало информации. А машина могла стать настоящим хитом, потому что Camry очень популярна, а наличие более молодежной модели сделало бы ее еще более народной.

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Это большое дутое четырехместрое купе, которое предлагало на выбор в РФ два мотора: 2,4 литра и 3,3 литра. Первый выдавал 159 л.с., а второй – 218 л.с. Машина очень красивая – особенно в первом поколении, которое было более спортивным. Но по какой-то причине, Toyota зарубила очередное купе, хотя могла бы успешно развивать это направление.

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Заключение