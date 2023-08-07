Кроссовер Cadillac XT4 в новом дизайне появился в России

На отечественный рынок привезли модели в новом дизайне, который на домашнем рынке стал доступен только пару месяцев назад. Объявления с рестайлинговыми автомобилями появились в классифайдах, их стоимость начинается от 6,7 миллиона рублей. На домашнем рынке рестайлинговая модель появилась в начале лета.

Моторная гамма осталась без изменений. В движение обновленный кроссовер с передним приводом приводит турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 238 лошадиных сил, который работает в связке с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эта модель считается самой компактной из линейки Cadillac: длина составляет 4599 миллиметров, ширина — 1947 миллиметров, высота — 1627 миллиметров. Колесная база — 2779 мм.

Пятиместный автомобиль имеет кожаный салон и оснащен цифровой приборной панелью, аудиосистемой с 13 динамиками, двузонным климат-контролем. Передние кресла имеют электрорегулировку и подогрев. Кроме того, в арсенале имеются парктроники, камера заднего вида, система контроля слепых зон, функция торможения при обнаружении пешеходов и велосипедистов, автоматическое управление дальним светом.

Cadillac XT4 представлен на американском и китайском рынках с 2018 года, в начале года самый компактный кроссовер в линейке пережил плановый рестайлинг.