Как выжить в жару: 7 главных правил автолюбителя

Палящее солнце и духота испытывают на прочность не только водителя, но и автомобиль. А некоторые ситуации и вовсе опасны как для человека, так и для техники. И лучше знать, как их избегать.

1. Паркуйтесь в тени

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Прямые солнечные лучи способны всего за 10 минут поднять температуру в салоне до 30-40 оС, а за полчаса – до 50-70 оС, превратив авто в настоящую духовку. ЛКП выгорает, в салоне могут пострадать регистратор, пластик приборной панели, кожа, тканевая обивка сидений.

Только не ищите спасительной прохлады под деревом: птичий помет и клейкие семена разъедают ЛКП и способствуют неравномерному выгоранию краски, а упавшая ветка способна оставить царапину и даже вмятину.

Опасно парковаться и посреди хлопьев тополиного пуха – он может воспламениться от нагретых деталей в подкапотном пространстве.

Лучшее место – в тени дома.

2. Защищайте салон

Светоотражающей шторкой или экраном для лобового стекла. Они снизят температуру в салоне примерно на 10-15 оС и сберегут его от разрушающего воздействия прямых солнечных лучей.

Если в машине есть детские кресла, накройте их накидками.

Уезжаете на несколько дней в отпуск, оставив машину на открытой стоянке? Не поленитесь купить чехол. Он убережет авто не только от солнца, но и от града.

3. Забирайте из машины опасные предметы

В багажнике опасно оставлять уайт-спирит, бензин в пластмассовой канистре, баллон с краской, пневматические шины для велосипеда. Из салона лучше забрать все аэрозоли (средство от комаров в баллончике, освежители воздуха, дезодоранты и т.п.), зажигалку, увеличительное стекло. Все эти предметы от нагрева могут взорваться или спровоцировать пожар.

Нельзя оставлять и напитки в пластиковых бутылках. Нагретая тара выделяет бисфенол – вредное для здоровья вещество. А газировка, расширяясь от нагревания, способна взорваться, «угваздав» салон. Прилипнут к обивке и легко плавящиеся детские восковые мелки, жевательная резинка, шоколадки.

И, конечно, нельзя оставлять гаджеты – температура выше 30 оС может вывести из строя аккумуляторы.

4. Избавляйтесь от сколов на ветровом стекле

Из-за разницы температур на улице и в салоне дефект может распространиться дальше. Кроме того, скол может «сработать» как линза и вызвать возгорание.

Важно. В начале поездки не стоит сразу включать кондиционер на полную мощность и направлять его на раскаленное ветровое стекло. Из-за резкого перепада температур скол может превратиться в трещину (как устранить дефект на стекле, читайте тут).

5. Не забывайте мыть машину

Во-первых, чистый автомобиль лучше отражает солнечные лучи. А значит, меньше нагревается.

Во-вторых, вещества, содержащиеся в пятнах битума и останках насекомых, нагреваясь, портят ЛКП и способствуют неравномерному выцветанию краски.

Не забывайте чистить и мыть пространство под капотом — туда забиваются листья и тополиный пух. «Забитый» радиатор способен привести к перегреву и поломке двигателя.

Мыть автомобиль лучше в тени, остывшим – чтобы холодная вода не попадала на раскаленный кузов. Будьте внимательны при выборе ветоши – даже малейший абразив может повредить краску.

Чаще убирайтесь в салоне. В жару грязь быстро разлагается, оставляя в салоне неприятный запах. И въедается в обивку, оставляя пятна.

6. Уделять больше внимания автомобилю

Осматривайте электропроводку. На жаре старая изоляция может трескаться и деформироваться, электрика начнет искрить, а там и до возгорания недалеко.

Проверяйте уровень жидкостей. В жару антифриз и масло расходуются быстрее.

7. Еще больше внимания себе

Температура в салоне должна быть ниже уличной градусов на 10, не больше. В противном случае легко простудиться.

После стоянки не спешите садиться в душную раскаленную машину. Сначала стоит выпустить нагретый воздух с помощью так называемого диагонального проветривания. Опустите все стекла и 5-6 раз одновременно откройте и прикройте дверь водителя и заднюю правую.

Включайте кондиционер на минимальной скорости обдува. Через несколько минут после начала движения скорость обдува можно повысить, а температуру снизить.

Опрыскивайте салон водой из пульверизатора (или используйте увлажняющий аптечный спрей). Сухой воздух в салоне вреден для слизистой носа – пересыхая, она перестает сопротивляться патогенным микробам, которые любят селиться в кондиционерах.

Не ездите с открытым люком, пока солнце в зените, – можно получить солнечный удар.