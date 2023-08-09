Как не спалить мотор при перегреве: эксперт поделился секретами

Чтобы не попасть на дорогой ремонт, при перегреве двигателя нужно действовать быстро и четко.

Легкий перегрев

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Если обнаружили, что стрелка указателя температуры уходит в красную зону, первым делом включите «печку» на максимум. Из дефлекторов пошел горячий воздух – это хорошо. Значит, антифриза в системе охлаждения достаточно.

Выключите кондиционер, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Спокойно перестройтесь в правый ряд, остановитесь на обочине с аварийкой. Но мотор не глушите.

Откройте капот и проверьте, вращается ли крыльчатка вентилятора. Дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока он не остынет до нормальной температуры. Затем его можно заглушить и проконтролировать уровень жидкости в расширительном бачке. Он должен быть между метками максимум и минимум.

Если на радиаторе есть пробка, проверьте уровень жидкости в нем. Но пробку отворачивайте не сразу, а минут через 20-30 (когда двигатель остынет), чтобы не обжечься паром и брызгами жидкости из горловины.

В запасе нет антифриза? Можно долить чистую воду. Но после устранения неисправности нужно обязательно промыть систему и заменить охлаждающую жидкость.

Можно ехать дальше, но сильно не нагружая мотор. И внимательно следите за температурой. По возвращении из поездки покажите автомобиль специалистам. Просто так моторы не перегреваются.

Ситуация ухудшается

Если включили «печку», а горячий воздух не пошел, значит антифриза в системе мало или нет вовсе. В такой ситуации нужно припарковаться как можно скорее и заглушить двигатель.

Только не останавливайтесь прямо на дороге – обязательно съезжайте на обочину. Не то снесут и вас, и автомобиль. Не подвергайте себя и окружающих опасности.

Дайте двигателю остыть и проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте, герметичны ли радиатор и шланги системы охлаждения. Если утечки небольшие, можно долить антифриз или воду и потихоньку двигаться до ближайшего автосервиса.

Если в моторном отсеке из системы охлаждения бьет «гейзер», даже открывать капот следует осторожно, чтобы не обжечь руки.

Пар из-под капота

Это означает, что жидкость закипела и прорывается наружу через лопнувший шланг или расширительный бачок. Двигатель почти мгновенно лишается охлаждения, а потому его нужно как можно быстрее заглушить, а автомобиль откатить на обочину.

Если неисправность не удается устранить на месте, проситесь на буксир или вызывайте эвакуатор: поедете без антифриза – убьете мотор.