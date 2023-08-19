Выбираем подержанный автомобиль до 1 млн рублей

Выбрать подержанный автомобиль – тот еще квест, потому что количество низкокачественных предложений всегда превышает количество хороших. К тому же наполировать кузов, помыть двигатель и почистить салон – не проблема. Как отличить хорошее предложение от того, которое даже открывать не следует? К сожалению – никак, иногда хорошие машины продаются в ужасно оформленных объявлениях с парочкой темных фотографиях, на которых ничего не видно. Особенно часто такое случается в самом востребованном сегменте «до одного миллиона», где продаются недорогие народные авто. Чтобы немного облегчить вам задачу, мы изучили актуальные предложения на автомобильном рынке и сейчас расскажем вам, что же можно купить из иномарок за один миллион рублей.

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Иномарки до трех лет

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Очень жаль, но такого сегмента на какой-то промежуток времени более не существует. Если вы открываете www.auto.ru, выставляете соответствующие фильтры, то увидите не более 10 предложений в Москве и Московской области. Это очень тяжело осознать, но купить самую иномарку до миллиона рублей возрастом не более трех лет – невозможно. По России предложений чуть больше, но почти все из них – Renault Logan из такси, с которых даже наклейки таксопарков не отклеены. Такие автомобили покупать строго не рекомендуется, потому что машины в такси эксплуатируются до тех пор, пока могут ездить и приносить доход.

Иномарки до пяти лет

Скорее всего вы ждали, что уж здесь-то появятся вкусные предложения. Потому что пять лет – это очень много, и по логике в этом промежутке должна быть масса недорогих машин. Но и в этот раз нам не повезло, потому что по Москве и области найдено всего 203 автомобиля до пяти лет и одного миллиона рублей. Мы отсмотрели все предложения и с уверенностью заявляем, что ловить все еще нечего. Буквально все машины были из такси и это самые пустые Renault Logan, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Все машины продаются через автосалоны, и большая часть из них оклеена для такси. Нет никаких сомнений в том, что даже рассматривать эти предложения нельзя. У большей части машин пробеги - от 200 до 400 тысяч километров, и даже эти цифры могут быть смотанными. Если расширить поиски на всю Россию, то предложений снова становится больше, разумеется, но по качеству они не отличаются. Из чего мы делаем вывод, что все годное до миллиона рублей на волне текущего автомобильного и финансового кризиса в России, просто раскупили и не продают.

Auto.ru

Иномарки до ДЕСЯТИ лет

И вот мы наконец добрались до автомобилей возрастом до десяти лет. В этом сегменте уже только в Москве есть несколько тысяч автомобилей. Из них мы оставляем машины с оригинальным ПТС, до 250 л.с. и с пробегом до 150 000 км. После включения перечисленных фильтров остается лишь 703 автомобиля – не так уж и много. Также мы рекомендуем отказаться от салонов, потому что в них часто сдают машины в плохом состоянии. Ставим соответствующую галочку и получаем всего 400 машин в итоге. Обратите внимание еще раз – до миллиона рублей, что не так уж мало, но даже этого сегодня уже недостаточно. Сразу скажем, что в выборке мы отказываемся от машин, которые, скорее всего, были в такси. Это относится к таким автомобилям как Solaris или Logan, даже если они отвечают требованиям.

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Smart Fortwo, 2015

Классный компактный городской автомобиль, который порадует скромным расходом топлива, возможностью открыть крышу и мизерным налогом в конце года. Smart – это небольшой брелок от взрослых Mercedes, поэтому можно рассчитывать на определенное качество. На эти машины никогда не было больших нареканий, они достойно справляются с миссией комфортного мопеда.

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Renault Kaptur, 2018

Невероятно популярный автомобиль у тех, кто хочет небольшой европейский кроссовер за мало денег. Эту машину можно смело рекомендовать, потому что у нее огромная база владельцев и автосервисов, в которых ее смогут без проблем отремонтировать. Двигатель 1,6 литра, вариатор и полный набор электронных систем безопасности – все это за 1 млн рублей. Можете поискать в разных цветах за эти деньги – варианты есть. Можно найти даже на МКПП, если вам интересен такой вариант.

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Ford Focus, 2013

Автомобиль Ford Focus третьего поколения славится не самой удачной коробкой передач, но, если знать эту тонкость и проверять внимательно перед покупкой, то больших проблем не будет. Просто загоните на хорошую диагностику в профильный сервис. Зато двигатель объемом 2 литра и 150 л.с. порадует динамикой. А в нашем примере еще и уникальный случай – единственный владелец, который проездил на машине 10 лет. Это говорит о том, что машина не разваливалась и не просила частого ремонта, а также, скорее всего, своевременно обслуживалась, так как планов продавать не было.

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BMW 1 серии 116i, 2013

Да, за один миллиона можно купить немецкий премиум, правда, самый дешевый из всего модельного ряда – 1 серия 116i, она же «единичка» или «копейка». С этой машиной у вас будет минимум проблем, потому что двигатель относительно слабый, а коробка – 8-ступенчатый автомат от ZF, который переваривает гораздо более мощные моторы. Следовательно, шансы убить редуктор или перегреть двигатель – также малы. Электроника совершенно стандартная, поэтому ломаться особо нечему. Огромное количество сервисов и разборок по всей стране позволят вам чинить именно такую BMW за сравнительно небольшие деньги. Сама по себе машина очень вместительная, относительно компактная и приятная внешне.

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Opel Astra GTC, 2014

Любой автомобиль когда-нибудь становится «опелем» - так гласит народная мудрость. Но иногда еще и Opel становится машиной, как в случае с Astra GTC. Это очень интересный вариант, потому что при небольших габаритах он предлагает 140 л.с. – ехать будет недурно. Машина компактная, а значит в городе будет меньше сложностей с парковкой. Обслуживание, опять же, простое, потому что модель крайне известная и популярная. Очень хороший вариант на лето, но может эксплуатироваться и зимой.

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Skoda Octavia DSG7, 2013

Skoda Oсtavia – один из самых известных автомобилей в России. Их можно пачками встретить на дорогах любого города, потому что в свое время они предлагали идеальное соотношение цена – качество. Машина, построенная на технологиях Volkswagen, частично перекликающаяся с Audi. Это дает большое распространение и доступность запчастей. Салон достаточно вместительный, двигатель – 1,8 литра на 152 л.с. Такую машину из такси купить сложно, потому что десятилетние автомобили не допускаются к работе в таксопарках. Но все же проверить в специальных сервисах перед покупкой стоит.

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Peugeot 408, 2014

Очень неплохая покупка за 860 тысяч рублей: вместительный и красивый салон, хорошая внешность, двигатель 1,6 литра и отсутствие шансов нарваться на бывшее такси. С ремонтом проблем возникать не должно, потому что французские машины часто используют двигатели и коробки от BMW. Также не пользуется спросом у угонщиков, поэтому можно не тратиться на КАСКО.

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BMW X1 18i, 2013

Еще один баварский премиум, но теперь в кузове «кроссовер» - Х1. Правда, стоит оговориться, что за сумму около миллиона будет простая комплектация локальной сборки с задним приводом. Но это небольшая проблема, потому что большинство автомобилей – моноприводные. Двигатель объемом 2 литра без турбины, так что проблем доставлять не будет, но 150 л.с. при этом выдает. Неплохой вариант за свои деньги, но стоит понимать, что BMW в содержании всегда будет дороже Opel или Peugeot.

Auto.ru

Nissan Almera, 2017

А что это мы все по европейцам? Вот, пожалуйста, Nissan из Японии, популярная модель Almera. Компактный городской автомобиль с передним приводом и мощностью 102 л.с., хотя с двигателя объемом 1,6 литра можно было бы снять хотя бы 120-130 л.с. Но в японских машинах всегда заложена некоторая прочность, поэтому удивляться не приходится. Коробка – автоматическая, что повышает ежедневный комфорт.

Auto.ru

Opel Insignia, 2013

А вот и попался достаточно бодрый вариант – мощность 220 л.с. Такой автомобиль позволит уверенно чувствовать себя не только в городе, но и на трассе во время обгонов. Заявленное время разгона до сотни составляет 8,1 сек, значит, по факту будет около 8,5 – 9 сек. Начинка у insignia всегда была неплохой, потому что модель не была дешевой изначально. За десять лет у нашего конкретного экземпляра было всего два владельца – тоже большой плюс. Перед покупкой стоит хорошо продиагностировать, но, если все в порядке и визуально нравится – можно покупать.

Auto.ru

Geely Emgrand EC7, 2016

Удивительно, но нашелся даже китайский автопром, при чем, еще старых годов выпуска – 2016. Судя по описанию, в машине много опций и обслуживалась хорошо. Но стоит обязательно проверять в профильном сервисе, чтобы не нарваться на китайскую консервную банку. Если все в порядке – можно присмотреться, потому что машина относительно красивая, салон приятный и вместительный, и даже коробка передач не механическая.

Auto.ru

Chevrolet Aveo, 2014

Тоже весьма популярная машина, которую можно часто встретить на дорогах. Собиралась по всему миру: Европа, Азия, Россия, Америка. Под капотом двигатель 1,6 литра мощностью 115 л.с. Опять же, у машины из нашего примера был всего один хозяин, который ездил на ней почти 10 лет. Из описания также видно, что машина обслуживалась. Такие варианты хороши тем, что владелец знает про машину все с самого начала, плюс её легко пробить по базам.

Auto.ru

Заключение