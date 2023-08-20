Почему потеют фары в автомобилях

Запотевание фар – очень распространенная проблема среди автомобилей любых марок. Важно, что запотевание может появиться не только на старых машинах, но и абсолютно новых, только выехавших из салона. У этого явления есть десятки причин и почти столько же решений – давайте разберемся в вопросе досконально.

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Почему потеют фары

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Фары автомобилей могут потеть по разным причинам, но чаще всего, это случается при разгерметизации корпуса. Запотевание – это влага, которая попала во внутреннюю часть фары. Ну а чтобы влага попала, нужно отверстие. Мы постараемся рассмотреть самые разные способы попадания влаги в корпус фары вашего автомобиля.

Уплотнительные резинки

На любой фаре должны быть лючки для доступа к контактам и для замены лампочек. Каждое такое технологическое отверстие обладает уплотнительной резинкой, которая выступает в роли прокладки и не дает воде и пыли попадать внутрь. Из-за высокой температуры под капотом и на самой фаре, резинки со временем рассыхаются и теряют свои свойства.

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Повреждение швов герметика

В большинстве современных автомобилей переднее стекло фары просто приклеено к корпусу специальным герметиком. Иногда можно даже наблюдать его толстые швы, если производитель работает не очень аккуратно. При повреждении герметика могут образовываться небольшие щели. Небольшие настолько, что вы их не увидите, но влаге будет вполне достаточно.

Повреждения корпуса фары

Частенько встречаются случаи повреждения самого корпуса фары из-за ударов или высокой температуры, вследствие чего пластик стал менее прочным. Трещина может образоваться где угодно, но чаще всего – это верхняя часть, которая доступна при открытии капота.

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Вентиляционные клапаны

Для того, чтобы отводить попавшую в корпус влагу, инженеры придумали систему клапанов, которая может засориться или сломаться, из-за чего отток влажного воздуха прекратится.

Сложные погодные условия

Иногда даже здоровая фара после мощного дождя или при сильно перепаде температуры может кратковременно запотеть. Если это на самом деле очень редкие случаи, которые возникают кратковременно, можно не переживать, это допустимая норма. Производители вообще не считаю поломкой кратковременное запотевание фар, которое случается даже у абсолютно новых авто. Если влага быстро уходит, значит система работает, и все в порядке.

Мойка

Иногда запотевание возникает после мойки и виной тому высокое давление, из-за которого вода может проникать даже туда, куда не может попасть самостоятельно. Опять же, если это кратковременные запотевания – ничего страшного.

Осложнения от запотевания фары

Пустяковая на первый взгляд проблема может привести к большим тратам, если не устранить проблему сразу. Запотевание – это вода, а она губительна для любой электроники. Из-за этого могут окисляться контакты, перегорать лампы и даже выходить из строя блоки управления светом, которые стоят приличных денег. Поэтому легкое запотевание еще можно оставить без должного внимания, но, если на внутренней стороне фары вы наблюдаете капли конденсата – пора принимать меры, пока вся фара не потухла.

Как исправить запотевание фары

Первым делом фару необходимо снять с автомобиля, потому что без этого вы успеха не добьетесь. После этого фару необходимо помыть влажной тряпкой, иначе вы можете не увидеть повреждений. После этих пунктов переходим к изучению фары.

Сначала проверьте все лючки на предмет плохих уплотнительных резинок. Если резинки даже визуально потрескались – их нужно заменить. Если визуальных повреждений нет - удалите всю грязь из соединений влажной тяпкой, продуйте сжатым воздухом и смажьте специальном составом для «оживления» резинок. При закрытии лючков проследите, чтобы резинки не загибались. Это была самая простая часть, как вы понимаете.

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Если промывка технологических лючков не помогла, нужно приступать к поиску повреждений на самом корпусе и стекле. Это может быть мельчайшая трещина или скол, которые будут допускать подсос воздуха с влагой. Если трещина на корпусе – её можно запаять, а вот на стекле уже сложнее. Чтобы ремонтированное стекло не нарушило светопроводимость и пучок не искажался – используйте специальные составы для приклеивания стекол. Если же вы обнаружили, что в каком-то месте корпус отходит от передней прозрачной части, значит придется зачистить это место и залить герметиком с промазыванием внутренних граней. Это простая задача, но выполнить ее нужно внимательно, чтобы был результат. Изначально герметика можно положить больше, а потом срезать лишнее после полного высыхания. Но более грамотный подход в такой ситуации – это срезать всю прозрачную часть, зачистить периметр каждой половинки и склеить обе части.

Лайфхак

Есть один фокус, которым пользуются многие дилеры, чтобы не менять фары по гарантии. Вам потребуется пакетик с силикагелем – штукой, которая впитывает влагу. Точно такие же пакетики можно найти в коробках с обувью. Достаточно разместить такой пакетик во внутренней части фары за любым лючком, и он будет впитывать всю влагу, не давая фаре запотеть. Это хороший рабочий способ, но нужно не забывать менять пакетики на новые хотя бы раз в полгода, иначе эффект пропадет.

Заключение