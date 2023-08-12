Правила движения задним ходом
Как часто бывает, что вы пропускаете поворот, а потом останавливаетесь и сдаете назад? Скорее всего – периодически, особенно если ищете свободное место на парковке. Но так ли безопасно сдавать назад и какие правила можно нарушить? Давайте разбираться.
Когда разрешено движение задним ходом
- на перекрестках,
- на пешеходных переходах,
- в тоннелях,
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними,
- на железнодорожных переездах,
- в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м,
- в местах остановок маршрутных транспортных средств,
- на автомагистралях.
Есть ошибочное мнение, что движение задним ходом запрещено на односторонних улицах. Это не так – движение задом на односторонних улицах разрешено, но только если не создает никаких проблем потоку автотранспорта. Так в 2019 году решил Верховный суд, но это внесло некоторую путаницу. Дело в том, что трактовать написанное можно по-разному, потому что четких границ нет. Поэтому лучше стараться так не делать – лучше сделать круг вокруг дома и приехать еще раз. Также стоит помнить, что даже задом нельзя заезжать под «кирпич» — это тоже лишение прав.
Выезжать задним ходом на дорогу с односторонним движением против хода движения точно нельзя, за это вас лишат прав, как за встречку. Допустим, это может произойти, если вы решите выехать задом из двора на дорогу с односторонним движением. Это крайне распространенная ситуация, которая большинство водителей не смущает. Но именно из-за такого трюка можно остаться пешеходом. Также нельзя выезжать задом с перекрестка – это тоже лишение прав и штраф в довесок. Так часто делают чтобы сократить дорогу и не ехать на дальний разворот, если нет поворота налево. Водители проезжают перекресток, тормозят в правой полосе, сдают назад и заворачивают на нужную дорогу, а после открытия светофора двигаются уже по другой улице. Делать так категорически нельзя, потому что это подвергает опасности большое количество людей и других автомобилистов.
Штрафы за движение задним ходом
Если вы просто попадаете под штраф о движении задним ходом из-за того, что помешали городскому общественному транспорту, вас ждет обычный штраф в 500 рублей без суда и лишения прав. Исключение составляют автомагистрали – тогда штраф увеличивается до 2500 рублей.
Заключение
Движение задним ходом – опасный маневр даже на пустой улице, поэтому выполнять его стоит очень медленно и аккуратно. Поверьте, лучше не успеть занять место на парковке, чем сбить человека при неосмотрительном движении задним ходом или устроить ДТП с другим автомобилем.