Правила движения задним ходом

Как часто бывает, что вы пропускаете поворот, а потом останавливаетесь и сдаете назад? Скорее всего – периодически, особенно если ищете свободное место на парковке. Но так ли безопасно сдавать назад и какие правила можно нарушить? Давайте разбираться.

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Когда разрешено движение задним ходом

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на перекрестках,

на пешеходных переходах,

в тоннелях,

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними,

на железнодорожных переездах,

в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м,

в местах остановок маршрутных транспортных средств,

на автомагистралях. В правилах дорожного движения (далее - ПДД) описан каждый возможный на дороге маневр, и движение задним ходом – не исключение. Начнем с пункта 8.12, как с основного. Он сообщает, что «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения». Там же указано, что при необходимости стоит воспользоваться помощью другого человека, если движение интенсивное и может произойти столкновение. Помимо этого совета, есть уточнение, в каких случаях движение задним ходом запрещено:

YouTube / Автошкола ХАЙВ!

Есть ошибочное мнение, что движение задним ходом запрещено на односторонних улицах. Это не так – движение задом на односторонних улицах разрешено, но только если не создает никаких проблем потоку автотранспорта. Так в 2019 году решил Верховный суд, но это внесло некоторую путаницу. Дело в том, что трактовать написанное можно по-разному, потому что четких границ нет. Поэтому лучше стараться так не делать – лучше сделать круг вокруг дома и приехать еще раз. Также стоит помнить, что даже задом нельзя заезжать под «кирпич» — это тоже лишение прав.

YouTube / Автошкола ХАЙВ!

Выезжать задним ходом на дорогу с односторонним движением против хода движения точно нельзя, за это вас лишат прав, как за встречку. Допустим, это может произойти, если вы решите выехать задом из двора на дорогу с односторонним движением. Это крайне распространенная ситуация, которая большинство водителей не смущает. Но именно из-за такого трюка можно остаться пешеходом. Также нельзя выезжать задом с перекрестка – это тоже лишение прав и штраф в довесок. Так часто делают чтобы сократить дорогу и не ехать на дальний разворот, если нет поворота налево. Водители проезжают перекресток, тормозят в правой полосе, сдают назад и заворачивают на нужную дорогу, а после открытия светофора двигаются уже по другой улице. Делать так категорически нельзя, потому что это подвергает опасности большое количество людей и других автомобилистов.

YouTube / Автошкола ХАЙВ!

Штрафы за движение задним ходом

Если вы просто попадаете под штраф о движении задним ходом из-за того, что помешали городскому общественному транспорту, вас ждет обычный штраф в 500 рублей без суда и лишения прав. Исключение составляют автомагистрали – тогда штраф увеличивается до 2500 рублей.

Заключение