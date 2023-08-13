Как распознать плохой бензин и что с этим делать

Качественное топливо играет важную роль в работе двигателя, обеспечивая его эффективность и безотказность. Однако иногда даже на самых надежных заправках можно попасть на некачественный бензин. Распознать такой и принять соответствующие меры – важные навыки для водителя, плохое топливо может быть смертельно опасно для агрегата.

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Признаки того, что залит плохой бензин

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После заправки автомобиль начинает дрожать, работать нестабильно, а двигатель издает странные звуки, как будто собирается заглохнуть.

Вы замечаете падение мощности двигателя и плохой отклик на педаль газа. Автомобиль становится вялым и плохо идет на разгон.

Внезапно сильно увеличивается расход топлива при таком же стиле езды.

При мощном ускорении появляются рывки, как при пропусках зажигания в цилиндрах.

Потемнел выхлоп из-за присадок, которые плохо горят и выделяют темный дым.

Двигатель просто отказывается стартовать, хотя бензонасос гудит, и все системы работают. К сожалению, признаки плохого бензина проявляются только после того, как он попадет в топливную систему и сам двигатель. Это могут быть разнообразные эффекты, которые мы перечислим ниже.

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Что делать после того, как поняли, что бензин некачественный

Заглушить двигатель, чтобы он не повредился. Вызвать эвакуатор и отвезти в автосервис. В сервисе объяснить ситуацию и попросить слить весь бензин из бензобака и магистралей. Также нужно убедиться, что плохого топлива не осталось в самом двигателе. Если потребуется – заменить свечи и топливный фильтр. Также оценить состояние топливных форсунок и бензонасосов, особенно фильтров на последних. Сбросить все ошибки в бортовом компьютере. Завести машину и понаблюдать за ее работой некоторое время на новом бензине. Если все в порядке, еще раз проверить, не появилось ли новых ошибок. Иногда автомобиль начинает работать нестабильно по различным причинам, но очень быстро приходит в норму. Бывает так, что достаточно проехать пару километров и все успокаивается. Но если дело все же в плохом бензине, то следуйте инструкции, которая находится ниже.

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Можно ли потребовать возмещения денег за плохой бензин и что для этого нужно

Сохраните чек о покупке топлива, а также любые дополнительные документы, которые могут подтвердить ваши слова. Поможет даже распечатка транзакций по карте или движения бонусов, если вы пользовались скидками лояльности. Сделайте фотографии места заправки, ценовых знаков и других деталей, которые могут подтвердить вашу позицию. Сделай фотографию автомобиля на бензоколонке, если это возможно. Если в машине есть видеорегистратор – сохраните запись того, как вы подъезжаете и начинаете заправляться. Если регистратор пишет голос, то ваше общение с заправщиком, скорее всего, тоже будет слышно. Постарайтесь вернуться на заправку и купите порцию такого же бензина из той же колонки в канистру и сохраните для будущего сравнения. Вызовите участкового, напишите заявление и попросите взять пробу бензина в опломбированную тару, которая в последствии отправится на экспертизу. В последствии сохраняйте все чеки на оказанные услуги в рамках ремонта машины из-за некачественного бензина. Сохраняйте даже мелочи, вроде эвакуатора, потому что без чека возмещения не будет. Напишите претензию в компанию, которая владеет заправкой и передайте ее администратору колонки. Попросите сделать копию или сфотографируйте обращение, лежащее на столе администратора. Если мирным путем достичь соглашения не удалось – нужно идти в суд, который, при необходимой доказательной базе с вашей стороны, удовлетворит ваши требования, если они законны. Если вы уверены в том, что купили некачественное топливо на заправке, вы можете потребовать возмещения денег. Скажем сразу – процедура сложная, успех не гарантирован, но попробовать можно. Для этого потребуется соблюсти ряд условий, чтобы была доказательная база.

Какие повреждения может нанести некачественный бензин

Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько плох тот бензин, что вам залили. Иногда – это просто слив топлива и чистка свечей. А иногда замена свечей, форсунок, топливного фильтра и топливного насоса. Здесь нет четкого сценария развития ситуации – все индивидуально.

Заключение