Как распознать плохой бензин и что с этим делать
Качественное топливо играет важную роль в работе двигателя, обеспечивая его эффективность и безотказность. Однако иногда даже на самых надежных заправках можно попасть на некачественный бензин. Распознать такой и принять соответствующие меры – важные навыки для водителя, плохое топливо может быть смертельно опасно для агрегата.
Признаки того, что залит плохой бензин
- После заправки автомобиль начинает дрожать, работать нестабильно, а двигатель издает странные звуки, как будто собирается заглохнуть.
- Вы замечаете падение мощности двигателя и плохой отклик на педаль газа. Автомобиль становится вялым и плохо идет на разгон.
- Внезапно сильно увеличивается расход топлива при таком же стиле езды.
- При мощном ускорении появляются рывки, как при пропусках зажигания в цилиндрах.
- Потемнел выхлоп из-за присадок, которые плохо горят и выделяют темный дым.
- Двигатель просто отказывается стартовать, хотя бензонасос гудит, и все системы работают.
Что делать после того, как поняли, что бензин некачественный
- Заглушить двигатель, чтобы он не повредился.
- Вызвать эвакуатор и отвезти в автосервис.
- В сервисе объяснить ситуацию и попросить слить весь бензин из бензобака и магистралей. Также нужно убедиться, что плохого топлива не осталось в самом двигателе.
- Если потребуется – заменить свечи и топливный фильтр. Также оценить состояние топливных форсунок и бензонасосов, особенно фильтров на последних.
- Сбросить все ошибки в бортовом компьютере.
- Завести машину и понаблюдать за ее работой некоторое время на новом бензине.
- Если все в порядке, еще раз проверить, не появилось ли новых ошибок.
Можно ли потребовать возмещения денег за плохой бензин и что для этого нужно
- Сохраните чек о покупке топлива, а также любые дополнительные документы, которые могут подтвердить ваши слова. Поможет даже распечатка транзакций по карте или движения бонусов, если вы пользовались скидками лояльности.
- Сделайте фотографии места заправки, ценовых знаков и других деталей, которые могут подтвердить вашу позицию. Сделай фотографию автомобиля на бензоколонке, если это возможно.
- Если в машине есть видеорегистратор – сохраните запись того, как вы подъезжаете и начинаете заправляться. Если регистратор пишет голос, то ваше общение с заправщиком, скорее всего, тоже будет слышно.
- Постарайтесь вернуться на заправку и купите порцию такого же бензина из той же колонки в канистру и сохраните для будущего сравнения.
- Вызовите участкового, напишите заявление и попросите взять пробу бензина в опломбированную тару, которая в последствии отправится на экспертизу.
- В последствии сохраняйте все чеки на оказанные услуги в рамках ремонта машины из-за некачественного бензина. Сохраняйте даже мелочи, вроде эвакуатора, потому что без чека возмещения не будет.
- Напишите претензию в компанию, которая владеет заправкой и передайте ее администратору колонки. Попросите сделать копию или сфотографируйте обращение, лежащее на столе администратора.
- Если мирным путем достичь соглашения не удалось – нужно идти в суд, который, при необходимой доказательной базе с вашей стороны, удовлетворит ваши требования, если они законны.
Какие повреждения может нанести некачественный бензин
Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько плох тот бензин, что вам залили. Иногда – это просто слив топлива и чистка свечей. А иногда замена свечей, форсунок, топливного фильтра и топливного насоса. Здесь нет четкого сценария развития ситуации – все индивидуально.
Заключение
Уметь оперативно понять, что автомобиль ведет себя неправильно после заправки – полезный навык, который может сэкономить вам много денег. При каждой заправке обязательно проверяйте, чтобы заправщик установил в машину правильный пистолет с тем типом топлива, который вы попросили. После заправки внимательно прислушивайтесь к поведению машины первые пару километров. Если что-то не так – лучше остановиться у обочины и постараться выяснить причину.