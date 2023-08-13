Подсос воздуха в автомобиле: Причины, признаки, опасности и способы устранения

Автомобильная индустрия постоянно развивается, но с появлением новых технологий и компонентов возникают и новые проблемы. Одной из таких является подсос воздуха во впускной системе автомобиля, которая значительно усложнилась после появления инжекторов в турбированных моторах. Если раньше нужно было проверить уплотнители в карбюраторе и усилитель тормозов, то сегодня вариантов намного больше. Давайте разберемся, что это такое, этот самый подсос, как его обнаружить, какие опасности он несет.

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Что такое подсос воздуха

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Подсос воздуха – это явление, при котором дополнительный воздух попадает во впускную систему двигателя, обходя стандартные пути, такие как воздушный фильтр и дроссельная заслонка. Это может произойти из-за дефектов корпуса, замков и трещин в системе впуска, а также износа резинок из-за высоких температур.

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Двигатель работает на топливно-воздушной смеси, которая четко отрегулирована в пропорциях. Объем воздуха контролируется датчиком массового расхода воздуха, который стоит на впуске. Датчик отдает все данные главному блоку управления двигателем, который и корректирует смесь и работу в целом. Так вот, если появляется сторонний подсос воздуха из незапланированных трещин, блок управления этого уже не знает, следовательно, не корректирует систему зажигания. В итоге баланс смеси меняется, ровность хода теряется, а вы уезжаете в сервис, вместо ресторана.

Как обнаружить подсос воздуха

Обнаружить подсос воздуха может быть не так просто, но существуют определенные признаки, которые могут указывать на эту проблему. Вся система современных автомобилей оснащена кучей датчиков, которые завязаны друг на друга. Поэтому если есть проблема в одном месте, сразу вылезают непонятные проблемы в другом.

Нестабильная работа двигателя

Подсос воздуха вызывает дрожь и неровную работу двигателя, особенно при низких оборотах. Это хорошо ощущается при слабом нажатии на педаль газа, когда воздуха будет много, а топлива – мало.

РИА Новости

Повышенный расход топлива

Незарегистрированный воздух нарушает соотношение топлива и воздуха, что приводит к увеличению расхода топлива.

Потеря мощности

Также это снижает мощность двигателя, так как проблема влияет на эффективность сгорания топлива.

Шумы в системе впуска

Утечки воздуха могут создавать свистящие или шипящие звуки в районе системы впуска – стоит просто прислушаться.

Чем опасен подсос воздуха

Подсос воздуха – это не большая проблема, но только на первый взгляд. Если разобраться в вопросе поглубже, то мы придем к тому, что долгосрочный подсос воздуха может привести к разнообразным проблемам в двигателе. Самая плохая – это прогар клапанов из-за обеднения смеси и последующего роста температуры. Там же рядом стоит детонация, которая опасна разрушающим воздействием на стенки цилиндров. К тому же, воздух, попадающий через «дырку», не проходит через фильтры, а значит в камеры сгорания летит всякий мусор, что чревато задирами. Из-за этого могут возникать ошибки, которые приведут к ограничению мощности и другим неприятным эффектам. Несерьезно относиться к подсосу воздуха – ошибка, которую мы не рекомендуем совершать, потому что это приведет в будущем к капитальному ремонту.

Как исправить проблему

Устранение подсоса воздуха – задача сложная, потому что необходимо сначала обнаружить, где именно происходит этот подсос. Визуальный осмотр эффект дает очень редко, потому что трещины не любят появляться там, где их легко найти.

Начать стоит с самой системы впуска, а именно – со шланга, на котором висит датчик расхода воздуха. Если скинуть фильтр, добраться до шланга и пережать его – машина заглохнет. Если же она продолжает хоть и с перебоями, но работать дальше – значит подсос точно не здесь. В этот момент стоит прислушаться: воздух начнет очень активно засасываться через оставшуюся дырку, а это приведет к повышению громоксти шипения или свиста. Здесь есть метод с паром или простым дымом от сигарет (курить мы строго не рекомендуем) – такое часто практикуют в гаражных сервисах. Просто воздух не видно, а дым – очень даже, и сразу понятно, куда именно он уходит и засасывается.

Если автомобиль турбированный, то нужно присмотреться к преобразователям давления, которые часто закисают в открытом состоянии. Достаточно отсоединить от них подходящий шланг, пережать его и посмотреть, будет ли какой-то эффект. Заменить преобразователь самостоятельно очень просто – эта деталь обычно не спрятана глубоко.

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Если простые методы не помогли – отправляйтесь в сервис, там вашим автомобилем займутся профессионалы. Самостоятельно ломать машину – затея так себе, потому что ремонт станет еще дороже. В сервисе есть инструменты и сканнер для чтения ошибок, которые тоже могут помочь в идентификации месторасположения проблемы.

Заключение