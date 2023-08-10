С чего начать подготовку машины к осени

Осень - время красивое, но непростое. Особенно для автомобиля и его водителя: видимость падает, влажность растет, температуры скачут - от ночных заморозков до почти летнего тепла днем. Поэтому важно проверить состояние автомобиля перед осенним сезоном. Вместе с экспертами категории "Запчасти" в "Авито" "Российская газета" составила чек-лист простых и не очень затратных для бюджета действий, которые способны значительно улучшить комфорт и показатели безопасности при вождении.

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Поработайте над чистотой стекол

Российская Газета

Осенью дни становятся короче, свет уходит быстро, а дожди идут все чаще и чаще. Поэтому важно иметь хорошую обзорность. После отпускного сезона имеет смысл капитально отмыть окна снаружи (от налипших мошек) и внутри (от летней пыли и испарений). Особое внимание следует уделить ветровому стеклу.

Следом надо проверить состояние и работоспособность щеток стеклоочистителей, а лучше сразу заменить: жара сушит резину, особенно такая экстремальная, как этим летом. Дворники за летний сезон явно потеряли в своей эластичности, а значит уже не будут отбрасывать воду с прежней эффективностью.

Еще неплохо бы обработать лобовое стекло специальным составом вида "Антидождь": химия отводит влагу и снижает износ щеток. Баллончик такого "антидождя" стоит недорого (900 - 1500 рублей), а хватит его на весь сезон.

Проверьте шины и колеса в целом

"В ходе летних вояжей диски могли получить повреждения на ямах - стоит озаботиться ремонтом или заменой. Углы установки колес могли "уехать", и это тоже неплохо бы держать на контроле. С неправильными углами схода-развала "уходит" резина, и даже относительно новые покрышки могут быстро стать негодными к эксплуатации. Шины после прохватов по грунтовкам по пути на пляж могли разбалансироваться. Если чувствуете паразитные вибрации на руле - нелишне заехать на шиномонтаж и сделать балансировку", - отмечает Александр Куроптев, руководитель категории "Запчасти" в "Авито".

И состояние самой резины в целом. Если протектор дошел почти до индикатора критического износа, не стоит ждать весны и обновить летние колеса уже сейчас. Тем более осенью цены ниже, чем накануне сезона - можно изрядно сэкономить.

Проверьте салон и состояние кузова

Российская Газета

Осенью автомобиль может "промокать" из-за поврежденных уплотнителей дверей, лобового стекла или люка, а также забитых дренажных отверстий. Проверьте их состояния, пока сезон дождей не вошел в активную фазу.

Опять же, осень - это влажность. Кузов автомобиля в это время особенно подвержен коррозии. Внимательно осмотрите все наружные панели на предмет сколов, царапин и других повреждений лакокрасочного покрытия. Если обнаружите такие дефекты, сразу устраняйте. Что-то можно сделать самостоятельно (мелкие сколы, царапины) народным методом - красящим карандашом и прозрачным лаком для ногтей. Но более крупные и глубокие повреждения придется устранять в кузовном сервисе.

Проверьте аккумулятор

Российская Газета

А лучше превентивно замените, если ему уже пять лет. Если нет, проверьте работоспособность и полностью зарядите. Осенью температура снижается, а потребление электроэнергии увеличивается из-за более длительного использования фар и других приборов. Это может привести к ускоренной разрядке.

Поменяйте салонный и воздушный фильтры

Российская Газета

Даже если делали это сравнительно недавно - например, при подготовке к летнему сезону. Пыль от дорожных строек и гарь от лесных пожаров забивает эти фильтрующие элементы быстрее всего, а дышать потом - вам.

Держим в уме, что салонный фильтр очищает воздух, поступающий через систему вентиляции. Он улавливает мелкие частицы, которые могут вызывать аллергию или раздражение дыхательных путей. По данным "Авито", фильтр можно купить по цене до 500 рублей, поэтому замена не ударит по бюджету.

Смысл воздушного в том же, только для вашего мотора: улавливает пыль и другие загрязнители, которые могут повредить поршни, цилиндры и клапаны двигателя. С его заменой в принципе нельзя тянуть, и наступление осеннего сезона тут как нельзя кстати: не забудешь и не упустишь момент.

Топливный фильтр тоже неплохо бы заменить

Российская Газета

В автомобильных путешествиях неизбежна ситуация, когда заправляешься не на понятной и знакомой АЗС, а на первой попавшейся, лишь бы была. Такие опыты вряд ли бесследно проходят для топливного фильтра.

Это важный элемент топливной системы, он очищает топливо загрязнений (пыль, ржавчина, вода) и примесей. Соответственно, защищает двигатель и топливную аппаратуру от износа и повреждений. Нет топливного фильтра - нет и защиты. Поэтому не затягивайте с его заменой. Особенно, если были заправки на сомнительных АЗС.