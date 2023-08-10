В России появился компактный кроссовер Toyota Raize

Один из дилеров привез в Россию кроссовер Toyota Raize. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 3 990 000 рублей.

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Среди опцией автомобиля продавец называет кондиционер, штатную аудиосистему, электростеклоподьемники, датчики давления шин, систему курсовой устойчивости.

Длина, ширина, высота модели составляют 3995, 1695 и 1620 мм соответственно, колесная база - 2525 мм.

Хоть кроссовер и компактного размера, в автомобиле свободно разместятся пятеро человек, его багажник 369 литра, с объемистым "погребом", в котором может уместиться полноразмерное запасное колесо.

Модель базируется на глобальной платформе DNGA. Передняя подвеска - типа McPherson, сзади - полузависимая балка.

Силовая установка - 1,0-литровый 3-цилиндровый турбомотор 1KR-VET мощностью 98 л.с. и крутящим моментом 140 Нм.