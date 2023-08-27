Что делать, если загорелась лампочка аккумулятора

Системы современных автомобилей умеют проводить комплексную самодиагностику, которая основывается на данных, полученных с десятков или сотен датчиков. Чем старее автомобиль, тем меньше в нем систем самоконтроля, но даже в относительно древних машинах, обычно есть лампочка с изображением аккумуляторной батареи, которая может гореть или мигать. Давайте разберемся, о чем она говорит.

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Причины включения лампочки аккумулята

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Если в вашем автомобиле загорелась лампочка с символом аккумулятора на приборной панели - это гарантированно указывает на проблемы с электропитанием автомобиля. Копать в любую другую сторону или грешить на плохой бензин - абсолютно бесполезное занятие. Вот причины, почему это может случиться.

ТАСС

Низкое напряжение аккумулятора

Самая частая причина – это низкое напряжение в аккумуляторной батарее. Это может случиться как из-за простого устаревания, так и из-за проблем с электроникой, контактами или генератором. Самый простой вариант – это уставшая батарейка, которую давно не меняли. Тогда вы просто идете в магазин автозапчастей и покупаете новый аккумулятор, который подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Поломка генератора

Поломка генератора – штука неприятная, потому что так просто уже не диагностируется и не решается. А самое главное, что первичные симптомы будут точно такие же, как у старого аккумулятора – разряд батареи. Только в этом случае, замена на новую не принесет никакого эффекта. Поэтому если срок годности, а он составляет от трёх лет, вашего аккумулятора не вышел, не стоит сразу ломиться в магазин, возможно, дело не в нем.

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Разрыв или повреждение приводного ремня

Еще одной причиной может быть порвавшийся ремень или заклинивший ролик. Но это очень легко обнаружить – просто посмотрите под капот. Если оборвался ремень, то на ролике генератора будет пусто. Если же заклинил ролик – это тоже будет видно и слышно, потому что ремень будет вынуждено скользить по контактной поверхности заклинившего ролика.

Проблемы с реле или предохранителями

Также может произойти прогар предохранителя или клин реле, отвечающей за правильный заряд аккумулятора.

Окисление клемм

Достаточно частая проблема в нашем климате, особенно у бюджетных автомобилей, в которых аккумулятор не упрятан куда-нибудь глубоко под обшивку. Если контакты окислились, аккумулятор может перестать подзаряжаться, а это приведет к его разряду и появлению лампочки на приборке.

Как найти причину

Первым делом убедитесь, что лампочка с изображением батареи горит в гордом одиночестве, потому что групповое включение ламп – это совсем другая проблема. После этого стоит открыть капот и визуально осмотреть генератор на предмет оборвавшегося ремня или заклинившего ролика. После найдите аккумулятор, который иногда спрятан в подполе багажника, и осмотрите его визуально с упором на состояние клемм. Если и здесь все в порядке, то пора переходить к следующему шагу, для которого вам потребуется мультиметр. Необходимо замерить напряжение на аккумуляторе, чтобы понять его текущее состояние. При работающем двигателе показания должны быть между 13,5 и 14 Вольтами. Если показатели чуток проседают – это повод задуматься, а если ушли ниже 13, значит нужно искать поломку, и, скорее всего, это будет генератор, в котором мог умереть диодный мост или могли закончиться щетки. Если же напряжение выше, чем 14,2 – 14,3 Вольта, значит генератор работает на предельных возможностях из-за того, что аккумулятор недостаточно заряжается.

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Как исправить проблему

Если проблема заключается в аккумуляторе, значит его нужно просто поменять. Но будьте внимательны, в некоторых современных автомобилях нужно прописывать новые батареи в системе. Это необходимо для электроники, которая следит за процессом зарядки. Дело в том, что система адаптируется под постепенно уменьшающуюся емкость батареи, чтобы не давать энергии больше, чем нужно. И если вы вставите новый мощный аккумулятор, но не предупредите об этом систему, она может продолжить заряжать по старой схеме. А это грозит тем, что ваш новый дорогой аккумулятор увеличенной емкости просто не будет заряжаться на 100%. Он будет работать, но не на все деньги, которые вы за него заплатили. Поэтому системе автомобиля нужно говорить, что аккумулятор новый и прописывать его емкость.

Если же проблема в генераторе, то здесь уже все сложнее. К сожалению, самостоятельно генератор вам без технических навыков не отремонтировать, поэтому придется обращаться в сервис. Там проведут комплексную диагностику, осмотрят ремень и все необходимое. Покупать новый генератор смысла нет – они прекрасно восстанавливаются. Есть сервисы, которые только восстановлением генераторов и занимаются - у них вся система на потоке.

Общие советы Если значок аккумулятора загорелся во время поездки – не глушите двигатель, обратно можете не завестись. Лучше доехать до ближайшего сервиса, где вам смогут помочь с проблемой, но даже там не спешите глушиться, пока не поговорите с мастером. Во время движения отключите все дополнительные потребители, типа подогревов, мультимедиа и навигации. Стоит даже отключить систему климат-контроля и какое-то время потерпеть жару или холод. Зато у вас будет шанс доехать своим ходом до места, в котором вам помогут. Всегда держите в багажнике мультиметр и бустер. Первый поможет вам в простейшей диагностике, которая сможет выявить многие проблемы. А бустер поможет продержаться в те моменты, когда аккумулятор садится или уже сел. С ним вы сможете завестись и попробовать доехать до мастерской или гаража. Также можно держать бустер с возможностью зарядки через прикуриватель. Это очень полезная функция для зарядки во время движения в критических ситуациях. Не лишним будет иметь в машине диагностический кабель для смартфона, потому что система тоже может самостоятельно определить поломку и записать ее в накопитель. Изучив ошибки, можно будет узнать – это аккумулятор или генератор. Вместо провода можно пользоваться беспроводным модулем, который также устанавливается в диагностический разъем. Форм-фактор разъема вашего автомобиля вы можете узнать из инструкции, или просто посмотрев на него визуально и сравнив с данными из интернета. Ошибиться там невозможно, потому что есть всего несколько типов диагностических разъемов, которые используются в простых гражданских машинах, и все они разные. Держите в багажнике провода для "прикуривания" - могут помочь в сложный момент.

Заключение