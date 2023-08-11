Какой может быть Lada Vesta с турбомотором

Появились изображения спортивной Lada Vesta с турбомотором. Автор рендеров — независимый дизайнер Никита Чуйко, который специально для портала Quto.ru визуализировал внешность отечественного спортивного седана. Он изобразил Vesta с рельефным капотом с воздухозаборником по центру в стиле Subaru WRX STI, контрастными красными порогами и большими колесными дисками, обутыми в низкопрофильные шины. Красные акценты появились также в корпусах наружных зеркал и на бамперах спереди и сзади, а парубков выпускной системы стало два.

© Никита Чуйко / Quto.ru

В середине июля появилась инсайдерская информация о том, что АвтоВАЗ начнет выпускать в Тольятти 1,5-литровые турбомоторы. Для этого автопроизводитель якобы намерен задействовать мощности моторного завода, которые ранее использовались для выпуска безнаддувных 1,6-литровых двигателей альянса Renault-Nissan (HR16/H4M).

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По одной из версий, речь может идти о локализованной версии двигателя китайского концерна FAW, который выступает производственным партнером АвтоВАЗа по проекту сборки машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Там уже выпускает кроссовер Lada X-Cross 5 — перелицованный FAW Bestune T77, который как раз оснащается подходящим под описание агрегатом. У китайского турбомотора FAW рядная конструкция, прямой впрыск топлива, а рабочий объем составляет 1498 кубических сантиметров.

Никита Чуйко / Quto.ru

Портал Quto.ru в свою очередь предположил, что такой двигатель может оказаться под капотом Lada Vesta NG — такая модификация могла бы стать самой мощной в гамме. Основываясь на этом предположении, дизайнер Никита Чуйко изобразил Весту в спортивном обвесе и с воздухозаборником на капоте. Впрочем, шансы на то, что мы когда-нибудь увидим такую Vesta NG на дороге, стремятся к нулю — это не более чем видение независимого художника.