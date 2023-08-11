Автопутешественникам дали советы по подготовке к поездке

Многие россияне предпочитают отправляться в путешествие на автомобиле. О том, как тщательно подготовиться к поездке, рассказали «Известям» эксперты сервиса «СберАвто».

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В частности, по их словам, начинающим автопутешественникам следует пробовать силы в поездках, дневной пробег которых не превышает 500 км.

Специалисты обращают внимание на необходимость закладывать время на остановки. По их словам, их нужно делать раз в 4–5 часов.

Также эксперты рекомендуют отправляться в длительную поездку рано утром из-за риска попасть в пробку на трассах и застать жару. Они считают необходимым определиться с бюджетом автомобильной части путешествия. Речь идет о расходах на техническую подготовку автомобиля и сопутствующих тратах, а также о ночевке в отеле.

Водителям также советуют воспользоваться рекомендациями других путешественников. Это позволит узнать актуальные данные о маршруте, отмечают эксперты.

Кроме того, специалисты считают, что для экономии денежных средств целесообразно заблаговременно приобрести транспондер. Это обусловлено тем, что при оплате через устройство предусмотрена скидка.

Среди других важных действий – техническая подготовка автомобиля к путешествию, загрузка онлайн-навигатора, офлайн-карты в смартфоны.