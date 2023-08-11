Как оформить машину, чтобы ее не забрали за долги

Елизавета Фомина, Тверская область: "Мой муж скоро станет банкротом. Но мне необходим автомобиль, чтобы возить детей в школу. Можно ли мне приобрести машину, будучи в браке с супругом? Деньги дают мои родители. Как это сделать грамотно и какие могут быть проблемы у меня или у мужа?"

— Если ваш супруг находится в процедуре банкротства, а вы просто приобретаете автомобиль, то такой автомобиль, соответственно, будет реализован в процедуре банкротства, так как это совместно нажитое имущество. В этом случае 50% стоимости от продажи транспортного средства должны уйти кредиторам.

Но если деньги не ваши, а их дают родители, то я бы посоветовала сделать так, чтобы родители купили этот автомобиль, а после этого вам его подарили. Если, находясь в браке, один из супругов что-то получает в наследство или в дар, то такое имущество уже не является совместно нажитым. Соответственно, никаких рисков по потере данного имущества не будет (ст. 256 ГК РФ «Общая собственность супругов»).