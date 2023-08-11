Чем грозит включение кондиционера сразу после запуска двигателя

Водителям сообщили, к каким последствиям приведет включение кондиционера сразу после запуска ДВС
Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, при одновременном запуске двигателя и системы охлаждения воздуха, автомобильная батарея вынуждена выдавать повышенный пусковой ток, что может привести к «хроническому» недозаряду. Особенно это актуально для водителей, которые проезжают небольшое расстояние или редко пользуются машиной.
В таком случае генератор не успевает компенсировать увеличенный разряд АКБ, что приводит к деградации батареи и ее быстрому выходу из строя. Кроме того, желание быстрее охладить салон автомобиля может привести к повышению расхода горючего до 25%, особенно при работе двигателя на нестабильных оборотах.
Однако с выравниванием холостого хода расход вернется к привычным значениям даже с включенным кондиционером. Несмотря на это, перерасход на первых минутах может быть ощутимым.