Чем грозит включение кондиционера сразу после запуска двигателя

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, при одновременном запуске двигателя и системы охлаждения воздуха, автомобильная батарея вынуждена выдавать повышенный пусковой ток, что может привести к «хроническому» недозаряду. Особенно это актуально для водителей, которые проезжают небольшое расстояние или редко пользуются машиной.

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В таком случае генератор не успевает компенсировать увеличенный разряд АКБ, что приводит к деградации батареи и ее быстрому выходу из строя. Кроме того, желание быстрее охладить салон автомобиля может привести к повышению расхода горючего до 25%, особенно при работе двигателя на нестабильных оборотах.