Выбираем подержанный автомобиль до 2 млн рублей

Совсем недавно мы делали для вас подборку подержанных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей. Выборка нас огорчила, потому что подержанную иномарку в нормальном состоянии за такие деньги можно купить, только когда её возраст начинает приближаться к 10 годам. А это тот срок, после которого часто начинаются проблемы. Это связано с общей продолжительностью жизни и тем, что даже при небольших ежегодных пробегах, к десятому году на одометре будет более 100 000 км.

© Wikimedia Commons

В этот раз мы решили увеличить стоимость и решили посмотреть, что можно купить в диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей. Условия кандидатам поставили достаточно жесткие :

Видео дня

• пробег до 150 000 километров, но лучше до 100 000,

• возраст до 5 лет,

• оригинальный ПТС,

• с фото,

• от 150 до 250 л.с.,

• растаможен,

• продавец – частное лицо.

Auto.ru

Условия отбора серьезные, потому что нет смысла покупать подержанный хлам за достаточно большие деньги. Поэтому мы отсекли машины мощностью менее 150 л.с., с дубликатами ПТС и от салонов-перепродажников. По пробегу будем ориентироваться до 100 000 км, но допускаем до 150 000, потому что время сейчас сложное. И даже с такими требованиями нашлось всего 173 автомобиля. Это выборка по Москве, но если посмотреть всю остальную Россию, то найдется дополнительно лишь 600 машин, и все они плюс-минус повторяют московский ассортимент, поэтому распыляться не будем.

Также в выборке мы стараемся избегать автомобилей, которые максимально популярны в сервисах такси, вроде Hyundai Sonata или Kia Optima. Исключением могут быть авто без пробега по РФ, которые только привезли из-за границы. Брать машину после таксопарка в крайней степени не рекомендуется, потому что с вероятностью близкой к 100% — это замученные вёдра с дикими пробегами, которые просто отслужили свое, а потом были помыты, почищены и наполированы. Вероятность попадать на постоянные ремонты – слишком велика. Таксопарки не избавляются от машин, которые хорошо работают, потому что они являются первоочередной инвестицией и должны отбить вложения и принести прибыль. Поэтому не верьте, когда вам говорят, что машина в такси почти не ездила, а щедрый владелец решил просто так обновить парк и продает все старые машины. Такого просто не бывает – это сказки.

Напоминаем, что сегодня все популярные сервисы дают возможность «пробить» интересный вам вариант на предмет ДТП, работы в такси, скрученного пробега или юридических ограничений. Не скупитесь на несколько сотен рублей – они могут сэкономить в будущем сотни тысяч. Но к сервисам стоит относиться с осторожностью: там тоже бывают ошибки или отсутствие информации. Их стоит рассматривать лишь как дополнение к самостоятельной проверке автомобиля, а не как основной источник. Основной источник – сама машина, которую должны изучить вы, или человек, который умеет это делать.

Volkswagen Golf GTI, 2019

Volkswagen Golf - один из самых известных в мире автомобилей. Golf и Passat всегда считались народными автомобилями, которые долго служили и не особо дорого стоили. Здесь нам предлагают Golf GTI от 2019 года с пробегом 45 000 км и одним владельцем. Выделяется машина спортивным обвесом и двигателем мощностью 230 л.с. Это очень классная зажигалка, которые не будет требовать большого количества места на парковке и огромного налога в конце года. Для любителей покататься с ветерком – отличный вариант.

Auto.ru

Mitsubishi Eclipse Cross, 2018

Если вы любите прокатиться до дачи – вот вам полноприводный японский кроссовер Mitsubishi. Пробег у машины всего 81 000 – сойдет, тем более что был всего один владелец. Машина приехала в 2022 из Америки, а значит ее можно полностью проверить по американской системе Carfax, в которую заносятся данные всех страховых компаний по всем автомобилям. Эта модель, кстати, не одинока – есть еще варианты в другом цвете с таким же двигателем 1,5 литра на 150 л.с.

Auto.ru

BMW 3 серии 320i, 2018

Баварский премиум на подходе – BMW 320i с двухлитровым мотором мощностью 184 л.с. Пробег 106 000, что дает повод рассчитывать на то, что в ближайшее время автомобиль не будет ломаться. Эти моторы всегда идут в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF, который зарекомендовал себя крайне положительно. Стоковая мощность – 184 л.с. Но даже в стоке – это очень бодрая машина, которая подарит вам радость управления, потому что мотор оснащается турбиной с изменяемой геометрией, а рулевое управление у трешек всегда очень острое. Налог при этом - всего лишь 9200 рублей в год, что крайне экономично.

Auto.ru

Kia Cerato, 2021

А вот и корейский автомобиль – Kia Cerato 2021 года. Двигатель - двухлитровый на 150 л.с., коробка - автоматическая, а в салоне достаточно много опций. Пробег мизерный, поэтому рекомендуем его проверить на всякий случай, потому что цифры слишком низкие. Если вся информация из объявления после проверки подтвердится, то можно брать, хороший вариант.

Auto.ru

Subaru Crosstrek, 2019

Автомобили бренда Subaru всегда уважали в нашей стране, а здесь и полный привод, и один владелец, и даже хорошая комплектация с камерами и современными электронными помощниками. Двигатель - маломощный, 152 л.с., зато расход небольшой и налог всего 6800 рублей в год.

Auto.ru

Honda Civic, 2019

Honda Civic – очень интересная машина для молодых людей, которые не готовы рисковать с премиумом, но хотят что-то заметное. Здесь у нас двухдверное купе с бодрым двигателем на 174 л.с. и одним владельцем. Салон современный, что понравится молодежи. Есть достаточно большой кран, хорошая музыка, люк и даже такие помощники, как удержание в полосе и полный адаптивный круиз-контроль.

Auto.ru

Honda Accord, 2018

А вот машина более представительского класса – Honda Accord, черная, на 192 л.с. Машина вышла с конвейера в 2018 году, за это время успела пробежать 111 тысяч километров. Заявлена максимальная комплектация, а значит будут мониторы, камеры, датчики и много всего интересного. Также оптимизма добавляет всего один владелец в истории данного транспортного средства.

Auto.ru

Mazda CX-3, 2021

Небольшой японский кроссовер – отличный выбор для тех, кто любит вместительные машины, но передвигается по городу. По пересечённой местности здесь уже не покатаешься – привод передний. Двигатель объемом 2 литра выдает 152 л.с., один владелец, пробег всего 50 тысяч километров. Среди множества опций есть проекционный дисплей, система удержания в полосе, камеры, датчик слепых зон и современная мультимедиа с хорошим экраном.

Auto.ru

Chevrolet Malibu, 2022

Если вам нравятся американские автомобили, то этот Chevrolet Malibu – для вас. Машина приехала из Америки и не имеет пробега по РФ, а всего – 30 000 километров, намотанные где-нибудь по Лос-Анжелесу. Здесь тоже установлен популярный сегодня во всем мире двигатель объемом 1,5 литра мощностью 160 л.с. Комплектация неплохая – есть монитор, электропривод кресел и другие полезные функции.

Auto.ru

Jaguar XE, 2018

Пришло время британского люкса - Jaguar XE выпуска 2018 года. Машинка немного погуляла – 3 владельца и 113 тысяч пробега. Но премиальные машины хороши тем, что у них по умолчанию есть запас прочности, который, конечно же, выше 113 тысяч. Машина выглядит ухоженной, красивые диски R19, электроприводы зеркал, кожаный салон и многое другое. Да, здесь нет большого сенсорного дисплея, но Jaguar и не про это.

Auto.ru

Mazda 6, 2018

Mazda 6 – японская классика очень популярная в России. Машина была привезена из Америки в очень бодрой комплектации: камеры, адаптивный круиз-контроль, запуск с кнопки, диодные фары и многое другое. В России был всего один владелец, что хорошо. Мотор очень бодрый – 2,5 литра на 194 л.с., то есть вполне себе можно иногда притопить со светофора под настроение. Пробег - всего 55 тысяч километров, что совсем немного для этих машин.

Auto.ru

Geely Coolray, 2022

Geely Coolray выпуска 2022 года меньше, чем за 2 миллиона – очень хорошее предложение. Правда, в описании указано, что есть небольшие повреждения на задней части, так что скидка скорее всего из-за них. Это кроссовер с передним приводом, двигателем 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Пробег небольшой – всего 63 500 километров, поэтому вариант жизнеспособный.

Auto.ru

Volkswagen Passat, 2018

Автомобиль Volkswagen Passat был собран в 2018 году, зато всего один владелец за все это время. Автомобиль для рынка США, так что скорее всего был привезен сюда самостоятельно. В комплектации есть много разных опций, включая люк, подогревы, мониторинг слепых зон, электрорегулировки кресел и многое другое. Конкретно у этого автомобиля еще и приятный белый кожаный салон, который всегда смотрится дорого.

Auto.ru

Nissan X-Trail, 2018

Настоящий японский полноприводный кроссовер, который многие называют внедорожником. Им он, конечно же, не является, но проходимость у машины хорошая, что позволяет выезжать на ней за город даже зимой. Пробег всего 82 500 километров, а значит – машина еще побегает. Комплектация включает в себя электроприводы, подогревы, мультимедию с дисплеем и кожаную отделку. Мотор объемом 2,5 литра выдает 171 л.с. – более, чем достаточно для обычного передвижения.

Auto.ru

Ford Mondeo, 2018

Очень популярная машина в России и во всем мире – Ford Mondeo. Сочетает доступную стоимость, большой салон, хороший набор опций и представительскую внешность. Пробег 105 000 километров – не самый маленький, но адекватный для этой машины. Двигатель - двухлитровый мощностью 199 л.с. не будет сильно разорять на топливе и налоге. В данном объявлении подкупает один владелец, что приятно.

Auto.ru

Kia Optima, 2019

Автомобиль привезли из Америки, так что насчет работы в такси можно не беспокоиться. Пробег 70 000 дает надежду на относительно беспроблемную эксплуатацию в ближайшие несколько лет. Машина очень популярная, поэтому запчасти всегда найдутся. Двигатель - бензиновый, объемом 2,4 литра и мощностью 188 л.с. Судя по фотографиям, в автомобиле есть панорамная крыша.

Auto.ru

Jeep Cherokee, 2018

Jeep Cherokee получил спорную внешность, которая нравится далеко не всем. Зато у него честный полный привод, бензиновый двигатель объемом 2,4 литра, мощностью 177 л.с. и 1 владелец в истории. Есть экран, электропривод кресел и кожаный салон. Искать крутые дизайнерские решения в этой автомобиле нет смысла – их тут нет. Это простой утилитарный внедорожник с хорошей проходимостью.

Auto.ru

Genesis G70, 2018

Вот мы и добрались до корейского премиума - Genesis G70 с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. Пробег 108 000 километров, что видится адекватным, пару лет машина не должна требовать серьезного ремонта. Но самое интересное здесь – это полный привод, которого вообще не ожидаешь. Это позволит уверенно перемещаться на машине в любое время года.

Auto.ru

Volkswagen Jetta 6-speed, 2019

Volkswagen Jetta – очень популярная машина, особенно среди студентов и молодых семей. Она нетребовательна к обслуге, ест мало топлива и обладает хорошим вместительным салоном. Двигатель - всего 1,4 литра, зато турбированный, поэтому мощность 150 л.с. в паре с автоматом. В комплектации есть люк, камера, кожаный салон и электронные помощники. Красивый автомобиль на каждый день, который не будет требовать много денег.

Auto.ru

Mitsubishi Outlander Sport, 2018

Mitsubishi Outlander Sport – типичный японский кроссовер с небогатым салоном, зато хорошим запасом прочности. Двигатель - атмосферный 2,4 литра на 170 л.с., ехать будет неплохо. Привод правда, только передний, поэтому про запрыгивание зимой в сугробы можно сразу забывать. Пробег - 64 000 километров и один владелец в истории авто – хороший вариант.

Auto.ru

Volkswagen Touran, 2018

Если у вас большая семья, то почему бы не задуматься о компактном минивэне? Volkswagen Touran за 1,8 млн рублей предлагает вам большой просторный салон, приятную внешность, немецкий бренд и правый руль. Да, конкретно этот автомобиль из Японии, поэтому руль установлен в бардачке. Двигатель объемом 1,4 литра выдает 150 л.с. благодаря турбине – будет хороший подхват в городе.

Auto.ru

Volkswagen Beetle, 2019

Крайне интересный городской автомобиль для девушки или молодого парня. У Volkswagen Beetle очень богатая история, уходящая к самому основанию компании. Этот вариант попал в нашу выдачу из-за того, что у него правый руль, поэтому машину отдают дешевле. Но в последнее время на рынке все больше праворульных машин – может, когда-нибудь это даже станет нормой.

Auto.ru

Заключение