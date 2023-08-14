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Новый Mitsubishi Pajero Sport: первые изображения

Совсем недавно состоялась официальная премьера нового пикапа Mitsubishi L200/Triton, а это значит, что не за горами и смена поколения построенного на его базе внедорожника Pajero Sport. Мы решили представить, как он будет выглядеть.

Как будет выглядеть новый Mitsubishi Pajero Sport
© Колеса.ру

Среднеразмерный внедорожник Pajero Sport появился в гамме японского автопроизводителя в 1996 году. Первое поколение было сделано на платформе модели Pajero и продержалось на конвейере аж до 2010 года. Начиная со второй генерации, автомобиль разделяет платформу с пикапом L200. Скорее всего, не станет исключением и новое поколение Pajero Sport, которое придёт на смену третьей генерации, производящейся с 2015 года и получившей рестайлинг летом 2019 года.

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Пока нет шпионских фотографий будущей новинки, но можем предположить, что она будет выполнена в стиле нового пикапа. Вполне вероятно, у них будет общая передняя часть и другие кузовные элементы вплоть до центральной стойки. Колёсная база по сравнению с пикапом наверняка существенно уменьшится, равно как и задний свес. При этом расстояние между осями всё равно останется достаточно большим, позволяющим разместить три ряда сидений, как у нынешней модели (для ориентира, её колёсная база составляет 2800 мм). О дизайне задней части пока можно только гадать, однако наверняка она станет значительно более строгой по сравнению с нынешним Pajero Sport. Мы также изобразили вариант, вдохновлённый внедорожником первого поколения: блоки фонарей расположены высоко, а между ними находится широкая декоративная вставка чёрного цвета.

Рендер нового Pajero Sport

Достоверной информации об особенностях будущего внедорожника пока нет, можем предположить, что здесь будет много общего с L200/Triton. Представленный в прошлом месяце пикап получил полностью новую стальную раму с увеличенной на 65% процентов площадью поперечного сечения. Жёсткость рамы на изгиб выросла на 40%, на кручение — на 60%. Двигатель у него пока только один, это 4-цилиндолвый турбодизель 4N16 объёмом 2,3 литра, который предлагает три варианта отдачи – 150 л.с. (330 Нм), 184 л.с. (430 Нм) и 204 л.с. (470 Нм). Мотор может агрегатироваться с 6-ступенчатой «механикой» либо 6-ступеннчатой автоматической коробкой передач. Привод также можно выбрать, он может быть задним либо полным. Последний, в свою очередь, существует в двух вариантах: классический парт-тайм с «понижайкой» Easy Select 4WD и постоянный полный привод Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом (по умолчанию 40% мощности подаётся на переднюю ось, 60% на заднюю) и «понижайкой».

Нынешний Mitsubishi Pajero Sport

По предварительной информации, премьера нового Pajero Sport в соответствии с производственными планами Mitsubishi может состояться через год после премьеры пикапа, то есть к следующему лету.

Напомним, в конце прошлого месяца показали новый компактный кроссовер Mitsubishi, который станет наследником модели ASX. Кроме того, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Pajero Sport первого поколения.

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