Названы трехлетние китайские кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Отмечается, что согласно исследованию, среди автомобилей из КНР по этому показателю лидирует Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач. Через три года после покупки индекс остаточной стоимости у этой модели в среднем составляет 152,9%. Другими словами, такие трехлетние машины можно продать почти на 53% дороже цены, за которую они были куплены изначально.