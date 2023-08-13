Новый Hyundai Santa Fe: внедорожная версия, моторная гамма и габариты. Автопроизводитель раскрыл подробности о модели, хотя за пределами Южной Кореи новинка появится только через полгода. Благодаря угловатому дизайну и растянутой колёсной базе удалось увеличить вместимость салона и багажника, стало больше секций для мелочёвки. Есть сюрприз по двигателям: Hyundai Santa Fe лишился дизеля и предлагается только с четырьмя цилиндрами.

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«Пятый» Hyundai Santa Fe был раскрыт на официальных снимках три недели назад. Теперь подоспели характеристики: габаритная длина выросла на 45 миллиметров, ширина — на 35 миллиметров, расстояние между осями — на 50 миллиметров. Салон стал дружелюбнее для пассажиров: и на втором, и на третьем ряду больше места и для ног, и над головой.

Кубические формы кормы и составные фонари позволили увеличить проём пятой двери на 13 процентов до 1275 миллиметров. Объём багажника в трёхрядной конфигурации вырос с 634 до 725 литров. На официальных снимках Hyundai Santa Fe изображён в виде кемпера с палаткой на крыше и местом для отдыха в салоне. Сразу анонсирована «внедорожная» версия XRT с силовым багажником, лестницей, специальными креплениями а-ля Land Rover Defender и «зубастыми» шинами.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

На старте продаж у Hyundai Santa Fe будут только бензиновые двигатели. Базовый вариант — 2,5-литровый «атмосферник» (194 силы, 246 Нм) и 8-ступенчатый автомат. Опция — турбомотор того же объёма (281 сила, 422 Нм) с 8-ступенчатым «роботом». Особняком стоят гибриды на основе турбомотора 1.6 и 6-ступенчатого автомата со встроенным электродвигателем. Сначала появится обычный гибрид, затем заряжаемый с увеличенной батареей.