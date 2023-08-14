8500 км с кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max: первые впечатления

«Семерка» Чери стала одним из самых популярных новых кроссоверов в России.

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Chery Tiggo 7 Pro Max, 1.5T (147 л. с.), CVT

Изготовитель – Chery Automobile, Китай

Год выпуска – 2022

В эксплуатации «За рулем» – с июня 2023 года

Пробег на момент отчета – 8500 км

В Chery Tiggo 7 Pro Max я пересел фактически из «мелкого» Tiggo 4 Pro – и удивился, насколько разными могут быть машины на одной платформе. Жесткая, шумная, но верткая «четверка» – и вальяжный, тихий, хотя и не столь живой Tiggo 7 Pro Max.

Соотношение цена/качество у «Макса» отличное, и не зря «семерка» сегодня – один из самых популярных новых кроссоверов в России.

В деталях расскажу позже, а пока – наблюдение по расходу топлива.

За рулем