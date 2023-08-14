Тест радар-детекторов: самый опасный радар на российских дорогах стал еще незаметнее

Не каждый радар-детектор может засечь новый радар Кордон ПРО, а теперь это стало еще сложнее – Кордон ПРО снижает и без того низкую мощность и становится гораздо более трудной целью. Неужели появляются радары, которые наши с вами автомобильные гаджеты вообще не засекают? Очередной тест флагманских комбо-устройств принес неожиданные результаты.

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По нашему опыту, примерно 95% моделей радаров большинство гибридов ведущих производителей детектируют примерно одинаково. Присутствует уверенное распознавание (в том числе по сигнатурам) практически всех распространенных в России мобильных и стационарных радаров и камер. Незначительная разница безусловно есть, но в целом талантов устройств достаточно, чтобы заранее предупредить водителя и предотвратить штраф. Конечно, если вы не гоняете, как Шумахер.

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Но когда в шоссейном арсенале появляются новые и все более технически продвинутые радары, это дает возможность сравнить разные детекторы уже всерьез, а не формально. Недавно мы провели большой тест флагманских моделей комбо-устройств (радар-детектор + видеорегистратор) с упором на новый и очень сложный в распознавании радар Кордон ПРО. И увидели, что популярные устройства демонстрируют кардинальную разницу в детектировании.

Почему так происходит? Для эффективного и заблаговременного распознавания радаров-новинок не у всех детекторов хватает мощи по технической части. Вдобавок далеко не все бренды обладают достаточно квалифицированными программистами, чтобы оперативно подготовить рабочее решение. Порой этот процесс может растягиваться до полугода.

Наш прошлый тест семи моделей весьма недешевых комбо-устройств показал, что подавляющую массу радаров они ловят вполне достойно и видео снимают тоже схоже – различия для пользователя малосущественны. А вот проверку сложным радаром Кордон ПРО прошли уже далеко не все. Кто-то справился плохо, распознав его тогда, когда тормозить уже было бесполезно и штраф светил неминуемо. А некоторые и вовсе не смогли услышать тихий и сложный сигнал этого подлого радара…

И вот мы решили повторить этот тест – но уже с тремя новыми моделями флагманских комбо-устройств, вдобавок с учетом того, что у производителей было время оценить масштаб проблемы и доработать программное обеспечение своих гаджетов. Мы снова отправились в Калугу, где стоит известный нам Кордон ПРО в стационарной версии. На этот раз мы взяли с собой 3 новых комбо-устройства из дорогого и максимально функционально и технически оснащенного сегмента, как с патч-антеннами, так и с рупорными антеннами:

1 – Roadgid Premier 3, 24 990 рублей.

2 – iBOX F5 LaserScan WiFi Signature Dual, 24 999 рублей.

3 – Neoline X-COP 9200С, 24 990 рублей.

Правда, мы на всякий случай взяли и пару устройств с прошлого теста:

4 – Neoline X-COP 9100x, 18 990 рублей.

5 – iBOX Icon LaserVision Signature S, 19 999 рублей.

И, как выяснилось, не зря – но пока сохраним интригу!

Радар стал более коварным…

На тестах «Колес» побывало уже бесчисленное количество радар-детекторов, и мы много раз общались с их разработчиками. И все они в один голос говорят: программисты компаний, разрабатывающих РАДАРЫ – без стёба и иронии одни из самых крутых в отечественной IT-отрасли. Их детища наполняют огромными штрафными деньгами российский бюджет, и поэтому трудятся парни не на страх, а на совесть. Они не просто проектируют все более эффективные модели радаров, а работают с учетом того, что им будут противодействовать радар-детекторы автовладельцев. Сигналы новых радаров делают все более слабыми по уровню для затруднения их отлавливания (при этом без потери дальности обнаружения автомобиля, а наоборот, даже с ростом дистанции!). И в то же время все более сложными по спектру для затруднения создания сигнатур в памяти детекторов.

Именно это и произошло с Кордоном ПРО на въезде в Калугу со стороны трассы М3 в точке с координатами 54.522425 – 36.191872, который мы уже не в первый раз используем в тестах как актуальный эталон сложности распознавания детекторами. Незадолго до запланированного нами теста радар внезапно стал вдвое более тихим, и его распознавание резко усложнилось. Появились сообщения от водителей, что радар перестал определяться детекторами – одними моделями напрочь, другими просто хуже…

Подобное нередко случается, когда обслуживающие средства скоростного контроля специалисты обновляют в них софт или меняют характер работы. Например, такое бывает, если режим радара меняют с многополосного на однополосный. Под полосами в данном случае понимается именно число полос дороги, которые контролирует прибор. Если он захватывает и полосу, над которой установлен, и встречные полосы в спину, то мощность его выше, и обнаруживается детекторами радар на значительно большем расстоянии.

Наш Кордон ПРО на въезде в Калугу имеет аналогичного дублера на другой стороне дороги, на небольшом отдалении. Поскольку сейчас мощность и дальность его обнаружения детекторами значительно снизилась, во время прошлого теста оба данных радара явно работали на всю ширину дороги каждый. Теперь же их, вероятно, перенастроили с ориентацией только на те полосы, над которыми непосредственно стоят излучатели. Это с большой долей вероятности и дало резкое снижение уровня сигнала. Но такое усложнение условий нам в данном случае на руку, ведь оно позволяет протестировать детекторы не на давно известных радарах, а именно на самых сложных.

Победители прошлого теста

Чтобы лучше понять суть эволюции радара Кордон ПРО, мы проехали под ним для начала с двумя детекторами-лидерами прошлого теста. Тогда они, имея самые последние на тот момент прошивки, успешно опознали сигнал Кордона ПРО именно по эфиру (и, разумеется, по GPS-базе координат тоже). Посмотрим, как они отработают по более тихо работающему радару, и сравним прежние результаты с новыми.

Neoline X-COP 9100x

В прошлый раз эта модель стала безоговорочным лидером, заметно оторвавшись от двух других из первой тройки. Тогда ей удалось обнаружить Кордон ПРО за 525 метров по эфиру. Отобразилась индикация «Кордон КН», что означает именно сигнатурное распознавание Кордон ПРО. Сейчас мы снова пускаем этот детектор в качестве одного из трех контрольных.

В этот раз детектирование по радарной части сократило дистанцию – распознавание появилось за 270 метров (и за 526 – по GPS-информеру). Режим был задействован сигнатурный, самый помехозащищенный. Дальность распознавания после перенастройки радара уменьшилась, но 270 метров – все еще достаточное расстояние, чтобы избежать штрафа, если перед вами на обочине внезапно окажется мобильный Кордон ПРО, который не обнаруживается по GPS-информеру.

iBOX Icon LaserVision Signature S

Второе место в прошлом тесте заняла модель от iBOX. Распознавание радара «Кордон ПРО» – заявлено. Радар обнаружился по эфиру, но за опасные и малоэффективные для снижения скорости 120 метров. Отобразилась индикация «Кор», что означает именно сигнатурное распознавание Кордон ПРО.

После корректировки работы Кордон ПРО, сделавшей его менее заметным для детекторов, результаты устройства от iBOX изменились в еще более худшую сторону. По эфиру Icon LaserVision Signature S услышал сигналы Кордон ПРО на дистанции 110 метров (и за 480 – по GPS-информеру). Плюс радар был показан с индикацией К-диапазона, и лишь непосредственно под самим излучателем появилась на короткое время надпись «Кор», символизирующая четкое распознавание сигнатуры. Увы, 110 метров – непозволительная дистанция, после обнаружения радара на которой либо произойдет торможение с риском получения удара от сзади идущего автомобиля, либо будет зафиксировано превышение скорости с практически гарантированным штрафом. Да и просто сообщение «сигнал в К-диапазоне», без сигнатурного опознавания, многими пользователями может восприниматься как случайный сигнал, помеха.

Три новых детектора

Теперь мы подвергнем аналогичному испытанию в усложнившихся реалиях тройку новых приборов: Roadgid Premier 3, iBOX F5 LaserScan WiFi Signature Dual, Neoline X-COP 9200С.

Roadgid Premier 3

Прошивка 23042023/31072023/05072022

В прошлом тесте Roadgid X9 Gibrid GT не смог увидеть Кордон ПРО по эфиру. В этот раз мы проверили другую модель от того же бренда, Roadgid Premier 3. Но результат, к сожалению, остался прежним. Эфирного обнаружения у Premier 3 не произошло ни в сигнатурном режиме, ни даже в более чувствительном трассовом.

По GPS-информеру предупреждение о радаре прозвучало за 492 метра, но это имеет смысл только для стационарных Кордон ПРО и бессмысленно для мобильных засад с этим радаром.

Так что если вам на шоссе попадется мобильный Кордон ПРО, то остается надеяться лишь на то, что вы увидите его заранее чисто визуально и успеете оттормозиться. Roadgid Premier 3 вам в этом не поможет. Если только, конечно, его создатели спешно не исправят прошивку радарной части.

iBOX F5 LaserScan WiFi Signature Dual

Прошивка GRSF.1.1.1(27.06.2023) RD35

С этой моделью комбо-устройства iBOX внезапно сыграл на относительно неширокую, но стабильную аудиторию потребителей-консерваторов, любящих детекторы с каноничными рупорными антеннами вместо патчевых. Тем не менее с Кордон ПРО рупорный F5 LaserScan WiFi Signature Dual не справился. Эфирный приемник на Кордон ПРО не отреагировал вообще, вплоть до проезда под радаром, ни в сигнатурном режиме, ни в более чувствительных трассовых. Технически возможность детектирования радаров этого типа, вероятно, присутствует на уровне железа, но сигнала софт не видит.

По GPS-информеру предупреждение о радаре прозвучало за 470 метров, но это имеет смысл только для стационарных Кордон ПРО и бессмысленно для мобильных засад с этим радаром.

Надеемся, что за такие деньги (а устройство стоит на сегодня около 25 000 рублей в официальном магазине марки) производитель доработает это в будущих прошивках.

Neoline X-COP 9200С

Прошивка BB18/RD18

Модель Neoline X-COP 9200С – детектор с патч-антенной и мощным усилителем сигнала. Производитель заявлял, что эффективность её антенны даже чуть выше, чем у рупорной антенны участвовавшего в предыдущем тесте на Кордоне ПРО X-COP 9100x, и так оно и оказалось. В сигнатурном, наиболее помехозащищенном режиме Neoline X-COP 9200С сумел обнаружить ослабленный Кордон ПРО за 339 метров эфирным приемником! На этой дистанции у водителя сохраняется возможность безопасно оттормозиться и практически наверняка избежать письма счастья – уловки конструкторов Кордон ПРО не помогли!

Да и в GPS-базе радар, разумеется, есть – предупреждение о нем прозвучало за 532 метра, что, правда, как и у других устройств, оправдано только для радаров, установленных статично и не меняющих свое местоположение.

Итоги

Neoline X-COP 9200С – первое место.

Дальность распознавания – высокая, ездить мимо Кордон ПРО (даже с еще более ослабленным сигналом) с этим комбо-устройством без риска получения штрафов реально. Производитель учитывает все сложные радары в прошивках и корректирует их постоянно.

iBOX F5 LaserScan WiFi Signature Dual – без места.

Прибор не справился, по эфиру радар не обнаружен.

Roadgid Premier 3 – также без места.

Прибор не справился, по эфиру радар не обнаружен.