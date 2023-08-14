Пять проблемных BMW, которые точно не стоит покупать

Автомобили немецкого концерна BMW в России славятся своей проблемностью в эксплуатации, но эта информация не соответствует реальности на сегодняшний день. Это положение было актуально для старых машин с огромными пробегами и плохим обслуживанием. Если взять автомобили хотя бы от 2010 года выпуска – никаких особых проблем там не будет, если машина ухожена. Но у любой марки всегда есть модели, покупку которых на вторичке лучше избежать по причине различных инженерных просчетов, которые вылезают в долгосрочной эксплуатации.

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BMW M5 E60

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BMW M5 в кузове Е60 – одна из самых легендарных «эмок», потому что ей посчастливилось оказаться на острие прогресса тогда, когда в Германии еще было много денег. Эта машина получила уникальный мотор V10 объемом 5 литров, который назывался BMW S65. Этот автомобиль был единственным во всей линейке, кто получил десятицилиндровый агрегат. В этом и кроется проблема, потому что мотор не был массовым и это была его первая версия со всеми вытекающими. Двигатель требовал очень хорошего обслуживания, но даже получая его – часто ломался. На сегодняшний день шансы найти такой мотор в хорошем состоянии, где-то около нуля. Да, он будет ездить, но чаще в сервис, чем по вашим делам. Стоимость обслуживания при этом космическая, потому что выпускался двигатель недолго – 5 лет, а если точнее, то до 2010 года. Как итог, найти детали очень сложно, а найти разбирающегося в этом моторе мастера – практически невозможно. В добавок к этому, каждый год вам будет приходить огромный налог за 507 л.с. На сегодняшний день в этой машине нет ничего уникального и требующего таких вложений.

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BMW X6 E71

Первый BMW X6 – очень популярная машина во всем мире. Это первый городской кроссовер с непривычным спортивным силуэтом кузова. Только в России каждый год продаются тысячи, а иногда и десятки тысяч машин этой модели. Но первый кузов с индексом Е71 был очень проблемным и любил поездить в сервис. Больше всего отзывных акций было с 2008 по 2010 года и все из-за проблем с топливной системой. По отзывным акциям меняли форсунки, ТНВД (топливный насос высокого давления), свечи и элементы системы охлаждения. Только у форсунок было 12 ревизий, и даже последняя не отличалась высоким качеством и все равно могла создать проблем. Мотор N55, который пришел на смену вечному N54 разработанному инженерами Alpina, не отличался хорошим запасом прочности и имел склонности к перегреву. Также частой проблемой была помпа, которая прокачивает антифирз. Самой частой проблемой было протекание жидкости в разъем питания, из-за чего помпа мгновенно умирала. Самое важное, что для деталей тех времен так и не сделали хороших аналогов и не довели до ума исходники. Поэтому, купив эту модель сегодня, вы столкнетесь с точно таким же набором проблем.

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BMW 3 E90-E92

Легендарное поколение трешек, которые получили трехлитровые моторы с двумя турбинами и дарили море ощущений водителям, благодаря очень точной рулежке и хорошей подвеске. Но еще с этими машинами было много проблем, и, если вам не требовалось быть первым на светофоре, а от громкого выхлопа у вас не шевелятся волосы – это машина не для вас. Проблемы в этих кузовах были на каждом шагу: от двигателя до электрики. Очень распространённая проблема – отвал плюсового провода, который идет от аккумулятора к блоку с предохранителями по правой части кузова внутри салона. По какой-то причине инженеры BMW сделали разъем крепления этого кабеля к блоку более хлипким, чем USB в дешевом пластиковом разъеме. Со временем это крепление прогорало и разваливалось без возможности восстановления. Самое интересное, что автомобиль при этом просто умирал, даже если вы находились в движении. Знатоки знали, что на первых порах, пока кабель не отвалился полностью, нужно было ударить несколько раз в бардачок, за которым находился блок, но помогало такое лечение не на долго, разумеется.

Также в машине периодически умирали форсунки, ТНВД, помпа охлаждающей жидкости, компрессор кондиционера, электропривод люка и стекол и даже гнили боковые зеркала заднего вида. Проблема в том, что менялось все это по кругу, но эффекта не приносило, потому что все это были инженерные просчеты, а потому новые детали были точно такими же.

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BMW X3 F25

BMW X3 – частый выбор молодых людей и девушек, чтобы ездить в институт или в магазин за покупками. В России эта модель не очень популярна, потому что наш покупатель предпочитает переплатить и взять крутой Х5, чем этот непонятный «дамский» Х3. К сожалению, этот кузов получился не столь крепким, как его предшественник «Е» серии. Здесь были частые проблемы с подвеской и электрикой. Также часто убегало масло, протекал люк, ломались направляющие цепи ГРМ и даже перегревался радиатор из-за спорной системы охлаждения. Если вы хотите купить BMW X3, лучше присмотреться к следующему кузову – G01. Там отзывная кампания была только в 2020 году и очень небольшая, а в целом жалоб на этот кузов нет.

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BMW X5 E70

По аналогии с кузовом-побратимом Е71, у Е70 такой же набор болячек, которые жестко усложнят вам жизнь. С 2011 до 2014 (год выпуска следующего кузова) эти машины регулярно попадали в отзывные кампании все с теми же проблемами: замена форсунок, клапанной крышки из-за перегрева и многих других деталей. На сегодняшний день покупать этот кузов очень опасно, хоть он и привлекает невысокой ценой. Но попадаться на эту удочку не нужно – она будет стоить вам слишком много денег, а в конце года будет прилетать еще и налог на мотор, который не шибко быстро едет.

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Заключение