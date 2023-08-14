Для тех, кто понял жизнь: тест-драйв Geely Monjaro

Этот автомобиль монументален, как Триумфальная арка. В нем нет восточных мотивов и он более европейский, чем многие европейские бренды. Встречайте! Флагман компании Geely в России – большой кроссовер Geely Monjaro.

Совсем недавно Geely был брендом, который особо ничем не отличался от других китайских марок. В том плане, что это были довольно простые и недорогие машины для непритязательной публики. Десять лет назад многие покупали Geely по принципу «лишь бы не Ладу».

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Но все начало меняться, когда компания Volvo Cars стала частью Geely, в результате чего китайский бренд получил в свое распоряжение огромную техническую базу шведского производителя. Именно в Geely Monjaro максимально отчетливо прослеживается сходство с кроссоверами Volvo, и технически, и визуально.

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Со стороны Geely Monjaro выглядит, как большой европейский кроссовер, вроде Volkswagen Touareg третьего поколения или Volvo XC90. Глубоко не посвященные в автомобильную индустрию люди ни за что не поймут, что перед ними продукт современного китайского автопрома (только если не прочитают название модели на крышке багажника). Посмотрите – строгий прямоугольный силуэт, как у тру-внедорожника, передняя часть, как наковальня, большие колесные диски оригинального дизайна и современная светодиодная оптика. Особенно эффектно выглядит цельная диодная планка, которая визуально соединяет задние фонари.

В движении Geely Monjaro тоже максимально европейский автомобиль – никакой китайской расхлябанности прошлых лет. Это и не удивительно, ведь здесь современная платформа, разработанная в европейском научно-исследовательском центре, хорошая жесткость кузова и «крепко сбитая» полностью независимая подвеска. Плюс очень точные реакции при нажатии на педаль газа и тормоза.

На таком автомобиле можно хоть в городском трафике стоять, хоть на дальние расстояния по скоростным трассам ездить. С одной стороны, плавность хода позволяет вполне комфортно пробираться через вечные столичные пробки, с другой – мощный двигатель обеспечивает неплохую разгонную динамику и максимальную скорость 215 километров в час.

Кстати, с асфальта Monjaro тоже способен съехать – продвинутая система полного привода и дорожный просвет 215мм позволяют это сделать. Но глубоко в лес на таком красавце «забуриваться» не стоит, жалко поцарапать краску металлик или ободрать 19- или 20-дюймовые диски. Скорее внедорожный арсенал кроссовера пригодится в «гражданских» режимах эксплуатации – уверенно проехать по снегу, грязи, песку и грунтовой дороге.

Интерьер Geely Monjaro приятно удивляет своим дизайном и качеством. Если постараться кратко его охарактеризовать, то это умеренный премиальный минимализм. Центром всего являются два огромных прямоугольных мультимедиа экрана высокого разрешения, которые занимают практически всю площадь передней панели.

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Но главное – высокое качество отделочных материалов, форма кресел и стильная цифровая комбинация приборов. Все перечисленное здесь во многом лучше, чем у «одноклассников». Особенно стоит отметить удобство посадки за рулем. Таких комфортных передних сидений еще и поискать надо! Задний диван, кстати, тоже отличный. А еще и просторный.

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Это, конечно, все хорошо, но что у Geely Monjaro по технической части? Под капотом у кроссовера находится двигатель аналогичный тому, который стоит в Geely Tugella – это 2-литровый турбированный мотор с алюминиевым блоком цилиндров мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Силовой агрегат сочетает с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией AISIN. Здесь все по классике. Никаких вариаторов или роботов.

Что касается динамики разгона, то наш большой кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/ч за 7,7с, что вполне достаточно, хоть и медленнее, чем Geely Tugella с таким же двигателем. Но зачем спешить тем, кто понял жизнь.

Одной из ключевых особенностей всех современных Geely является набор систем активной безопасности. То, что совсем недавно было доступно лишь на очень дорогих автомобилях премиального сегмента, теперь можно встретить и в массовом автопроме. Например, для Monjaro доступна система ADAS 2-го поколения, работу которой обеспечивают 3 радара, 5 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Благодаря этой системе в машине работает адаптивный круиз-контроль, действующий в диапазоне скоростей от 0 до 150 километров в час.

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Теперь перейдем к ценам. В России у официальных дилеров доступно 3 комплектации Geely Monjaro: Luxury, Flagship и Exclusive. Уже в первом исполнении в автомобиле есть все – панорамная крыша, светодиодный свет, электроприводы и обогревы всего и вся, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, кожаный салон и прочее. Сложно даже представить, зачем брать более дорогие версии.

Разница кроется в деталях. В комплектации Flagship идут 20-дюймовые диски, вместо 19-дюймовых, прибавляются вентилируемые передние сиденья, система автоматической парковки, проекционный экран на лобовое стекло, автоматически затемняющееся зеркало заднего вида. А следующая версия Exclusive отличается более дорогим салоном – комбинированная кожа с замшей, декоративные вставки из матовой бронзы.