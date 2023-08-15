Перекуп рассказал, как купить б/у авто и не сесть за решетку

Руководитель Союза профессионалов авторынка (СПА) Вадим Адиев рассказал специалистам сервиса «Автокод» о главных проблемах при покупке машин на вторичном рынке.

© АвтоКод

По его словам, самой частой проблемой являются обременения у авто. Их накладывают, если автовладелец имеет задолженности. Тогда его машину ограничивают, чтобы он не смог ее продать и произвел нужные выплаты.

Видео дня

Глава «СПА» сообщил, что на вторичке нередко попадаются авто в залоге.

Их покупка чревата изъятием автомобиля у нового владельца, если прежний перестанет выплачивать кредит. Эксперт рекомендует заранее заказать выписку из реестра залогов у нотариуса: если в дальнейшем возникнут проблемы и дело дойдет до суда, она защитит и докажет невиновность.

Третьей проблемой является лизинг. Если автомобиль приобретался в лизинг, на нем могут «висеть» невыплаченные платежи от предыдущего владельца. Но и эту проблему можно решить, если попросить у продавца выписку о всех погашенных платежах.

Еще одной проблемой у авто являются ДТП. Специалист посоветовал оценивать степень повреждений: если дефекты мелкие и легко устраняются, тогда можно смело покупать автомобиль. Но если машина собрана «по кусочкам», от такой покупки лучше отказаться.

Вадим Адиев поделился историей из собственной практики. Однажды он покупал БМВ 3. Она была не просто битая, а собранная из разных частей других автомобилей – он это увидел по еле заметным следам сварки у заднего сидения. Эту машину он покупать не стал, но отметил, что обычному покупателю подобные дефекты заметить не удастся.

Последней проблемой являются недобросовестные продавцы. Эксперт рассказал, что обычно они не соглашаются на проведение сделки рядом с домом. В таком случае покупателю надо быть особенно осторожным.

Чтобы обезопасить себя от покупки «трешовой» машины и не столкнуться с перечисленными проблемами, глава СПА рекомендует проверять историю автомобиля перед покупкой. Это можно сделать с помощью сервиса «Автокод». Проверка покажет все вышеперечисленные проблемы, а также скрутку пробега, арбитражные дела, использование в такси и прочее.