Автоэксперт назвал преимущества китайских авто перед западными брендами

«Если мы говорим про автомобили до 3 миллионов рублей, то есть в основном о седанах B класса, то китайцы предлагают за эти деньги более высокие кроссоверы. Конечно, там есть определенные недочеты, но сейчас за 3 миллиона можно взять полноприводный автомобиль среднего класса», – отметил автоэксперт.