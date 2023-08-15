Автоэксперт назвал преимущества китайских авто перед западными брендами
По результатам недавнего опроса порталом «Открытие Авто» стало известно, что более половины россиян считают китайские автомобили достойной заменой западным иномаркам. При этом потребители отмечают рост качества китайского автопрома. Блогер, автоэксперт Антон Воротников рассказал о преимуществах автомобилей из Поднебесной перед западными.
«Если мы говорим про автомобили до 3 миллионов рублей, то есть в основном о седанах B класса, то китайцы предлагают за эти деньги более высокие кроссоверы. Конечно, там есть определенные недочеты, но сейчас за 3 миллиона можно взять полноприводный автомобиль среднего класса», – отметил автоэксперт.
Так, по его словам, китайские комплектующие присутствуют и в европейском автопроме. А весь дизайн китайских автомобилей сделан западными специалистами. Российские сотрудники, работавшие на европейские бренды, перешли в китайские фирмы.
«Во-первых, вариантов сейчас нет никаких, чтобы делать какие-то сравнения. Во-вторых, китайские производители сейчас напрямую отвечают за гарантии своих автомобилей», – подчеркнул Воротников в беседе с «Общественной службой новостей».
Европейские бренды, которые сейчас представлены на российском рынке, не имеют гарантийного обслуживания у официальных дилеров. Гарантию оплачивают предприниматели, сообщает автоблогер. В дальнейшем количество спорных ситуаций будет только расти, так как для производителя произвести замену детали представляется более простой задачей, нежели российским предпринимателям, заключил Воротников.