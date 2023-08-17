60 лет Lamborghini: самые крутые спорткары концерна. Часть 1

Автомобильный бренд Lamborghini – один из самых известных в мире. Эта итальянская компания создает дорогие и очень злые спортивные автомобили, которые являются предметом мечтаний огромного количества автолюбителей. В этом году Lamborghini исполнилось 60 лет – красивая дата. За эти 60 лет в концерне добились очень больших успехов, несмотря на периодическую нехватку денежных средств. На сегодняшний день бренд принадлежит компании Audi, а она, в свою очередь, входит в огромной концерн Volkswagen Group, который консолидировал в себе большое количество марок.

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Мы не будем утомлять вас историей самой Lamborghini - гораздо интересней вспомнить ее автомобили, которые сумели захватить рынок и остаться на его верхушке по сей день. Мы вспомним самые интересные проекты концерна за всю историю его существования и начнем, конечно же, с самой первой.

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Lamborghini 350 GT

Первым серийным автомобилем Lamborghini было купе класса Gran Turismo – модель 350 GT. Это очень интересно, потому что сам Ферруччо Ламборгини был владельцем Ferrari 250 GT, качеством которой он был недоволен. Именно с этого момента и появилась новая часть компании Lamborghini, которая занималась не тракторами, а спортивными машинами. Вероятно, так Ферруччо хотел указать на превосходство своего автомобиля над Ferrari.

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Машина была красивая – покатые линии корпуса, выпирающие овальные фары и длинный капот. Под ним стоял двигатель V12 объемом 3,5 литра и мощностью 284 л.с. Разгон до сотни составлял 6,9 секунды и это было очень быстро для 1964 года, в котором состоялся старт продаж. Потенциально двигатель мог развивать до 400 л.с. без потери заложенной прочности, но Ферруччо очень хотел, чтобы гарантированный пробег до вмешательства в мотор составлял 70 000 километров, поэтому инженеры снизили мощность агрегата, чтобы можно было заявлять такие цифры и не бояться провала. Также двигатель мог раскручиваться до 11 000 оборотов в минуту, но и от этого пришлось отказаться для большей надежности.

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Lamborghini 400 GT

В то время гонка за лидерство была перманентной, поэтому очень быстро появился фейслифт в лице 400 GT, который получил мотор объемом 4 литра мощностью 320 л.с. Также новинка получила новую трансмиссию и части кузова из стали, а не алюминия. И вот тут закралась ошибка, так как из-за этого машина стала тяжелее, и даже более объемный и мощный двигатель не помог 400 GT догнать старичка 350 GT. Новая модель разгонялась уже за 7,5 секунды, что было не так круто, как 6,9 у предшественника. В рекламной кампании новой машины уже не делали ставку на скорость, зато рекламировали увеличенное количество места и слегка изменившуюся внешность. Честно говоря, для автомобиля, создатель которого изначально собирался конкурировать с Ferrari, история вышла так себе.

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Lamborghini Miura

Но пока публика пристально следила за моделями 350 и 400 GT, в Lamborghini создали новую модель – Miura. Это первый серийный суперкар с центральным расположением двигателя для дорог общего пользования.

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Это был принципиально другой автомобиль с новым дизайн-кодом и огромной мощностью в 385 л.с. у топовой версии. Также были версии мощность 350 и 370 л.с. Все они были основаны на одном моторе объемом 4,0 литра с конфигурацией цилиндров V12. И вот эта птичка уже разгонялась до сотни всего за 5,75 секунды, и это было хорошо на фоне 400 GT, у которой был такой же четырехлитровый двигатель.

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Также разрабатывалась специальная гоночная версия, которая включала огромное количество доработок для уменьшения веса и увеличения мощности, которая достигла 440 л.с. К сожалению, один из механиков не справился с управлением гоночного прототипа, врезался в край моста и разорвал топливные баки, из-за чего болид сразу загорелся. Большая часть кузова была уничтожена и не подлежала восстановлению, поэтому проект закрыли. На сегодняшний день есть воссозданная версия, которая не отличима от оригинала.

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Lamborghini Espada

В 1968 году Lamborghini снова представила новую модель – Еspada, что в переводе означает «шпага для корриды». Эта машина тоже получила принципиально новый дизайн, который никак не перекликался с предшественниками: огромное купе, которое вмещало четверых человек. Задняя часть выглядела так, будто ее накачали насосом и она вот-вот лопнет. Уже известный двигатель объемом 4,0 литра мощностью 325 л.с. расположился под капотом, сделав его невероятно длинным.

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Первые версии были с механическими КПП, но более поздние получили «автомат» от Chrysler, который мог переваривать огромный по тем временам момент от двигателя V12. Всего было изготовлено 1217 единиц модели, и это был самый удачный по продажам кузов на тот момент.

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Lamborghini Islero

Lamborghini Islero – это логическое продолжение модели 400 GT. Если присмотреться, они очень похожи внешне и по габаритам. Само собой, здесь тоже был четырёхлитровый двигатель V12, который развивал 325 или 350 л.с. Коробка передач была доступна лишь механическая, пятиступенчатая. Кузов был немного переработан, и основная часть изменений пришлась на фары, которые теперь могли полностью прятаться в кузов. В то время это был хит, и многие автопроизводители делали подвижный головной свет. Разгонялось купе до сотни за 6,2 секунды в комплектации с самым мощным двигателем, но славы это машине не принесло. К сожалению, Islero уже не был новинкой, потому что в нем отчётливо читался предшественник, на которого просто натянули новую морду.

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Lamborghini Islero не задумывался как гоночная модель, но все-равно был отправлен на «24 часа Ле-Мана» в 1975 году. Само собой, это была модернизированная версия с каркасом безопасности, формированным мотором, топливным баком на 100 литров и многими другими изменениями. Но дойти не удалось даже до главного старта - во время квалификации пилот попал в аварию, и машина сошла с гонки.

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Lamborghini Jarama

Lamborghini Jarama – очень интересная машина, которая задумывалась как новая версия предыдущей Islero, но была построена на базе Espada. Собственно, если посмотреть на внешность, то вопросов не возникает – это действительно плод любви двух указанных автомобилей.

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Машина поступила в продажу в 1970 году, и у Lamborghini снова не было времени на проектирование нового двигателя, поэтому использовали тот же самый четырехлитровый агрегат V12 мощностью 350 л.с для Jarama 400 GT и 365 л.с. - для Jarama 400 GTS. Главным отличием от предшественников можно было назвать появившийся гидроусилитель руля и автоматическую коробку передач. Всего было построено 327 единиц Lamborghini Jarama.

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Lamborghini Urraco

Помните суперкар Lamborghini Miura, который выпускался с 1966 года? Так вот Lamborghini Urraco – его наследник, что хорошо видно в дизайн-коде, который был переработан, но не сильно. В то время Lamborghini клепали машину за машиной, чтобы успеть за рынком, который был уже насыщен конкурентами, поэтому разрабатывать машины с нуля не получалось даже спустя десять лет после запуска компании.

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Lamborghini Urraco получился красивым и современным, с клиновидным дизайном, который тогда был на пике популярности. Фары все также прятались в кузов, а задняя часть напоминала хетчбэк из-за того, что в багажнике находился двигатель, доступ к которому открывался через заднее стекло. По какой-то причине, эта модель оснащалась простеньким мотором объемом 2,5 литра мощностью 220 л.с. Скорее всего это связанно с надвигавшимся на компанию кризисом, из-за которого ее и продали спустя девять лет после старта. Этим же объясняется задержка выпуска модели до 1973 года, хотя представлена она была еще в 1970. Изначально Lamborghini Urraco презентовался как наследник Miura, но впоследствии стал позиционироваться как доступная модель и аналог Ferrari Dino.

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Конец первой части