60 лет Lamborghini: еще самых крутых спорткаров концерна. Часть 2

Мы продолжаем вспоминать интересные автомобили от концерна Lamborghini, которому в 2023 году исполнилось 60 лет.

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Lamborghini Countach

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А вот это уже настоящая легенда, которая хорошо известна даже в наши дни. Lamborghini Countach был настоящим суперкаром, непохожим на все предыдущие. Даже сегодняшние актуальные модели Lamborghini чем-то напоминают Countach, а значит дизайн-код прошел сквозь поколения и дошел до наших дней с некоторыми модификациями.

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Это был принципиально новый угловатый и плоский автомобиль с дверями-ножницами, которые поднимались вверх. Мощность двигателя V12 составляла 381 л.с., а крутящий – 365 Нм. Разгон до сотни километров занимал всего 5 секунд, и это был лучший результат в компании Lamborghini на тот момент. Также Countach стал самой продаваемой моделью марки – было реализовано 1997 экземпляров.

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Lamborghini Silhouette

А вот и первая тарга в истории Lamborghini – у модели Silhouette была та самая съемная модульная крыша, которая позволяла оставить на месте боковые стойки для безопасности, но получить ощущение открытого неба над головой.

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К сожалению, машина оказалась крайне непопулярной, и ее производство остановили создав всего 52 экземпляра. Автомобиль получил трехлитровый двигатель мощностью 260 л.с., но странная внешность не позволила Silhouette выйти в массы даже с небольшим относительно соседних моделей ценником.

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Lamborghini Jalpa

Провалившись с моделью Silhouette, в Lamborghini решили не мириться с поражением, а переосмыслить машину и выпустить обновленную версию. Так и произошло: в 1981 году мир увидел доступный спорткар от Lamborghini – Jalpa. Эта модель была значительно дешевле Countach, который выступал в лиге суперкаров. Автомобиль использовал двигатель 3,5 литра мощностью 255 л.с. Внешность не была новой, смотря на кузов казалось, что в нем есть какой-то элемент от каждой предыдущей «ламбы». Эта модель была явно успешней – удалось реализовать 410 единиц. Если взять общий срез по всем моделям того времени, то это будет очень даже хороший результат.

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Lamborghini LM002

Мы предполагаем, что большое количество наших читателей даже не знает о том, что в компании Lamborghini среди спорткаров был еще и внедорожник под названием LM002. К сожалению, массовой машина не стала из-за спорной внешности, слабых технических характеристик и огромной стоимости в 220 000 марок в Германии, что было в два раза дороже топовой BMW 750 на тот момент.

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Характеристики не радовали – двигатель V12 на 5,2 литра потреблял нереальное количество топлива, но разгонял внедорожник до сотни почти за 10 секунд, что есть вечность для Lamborghini. Коробка была только механическая, что тоже удобства не доставляло.

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Позже были модифицированные версии, которые предлагали богатый салон и разгон до ста за 7 с копейкой, но было уже поздно – рынок не принял машину. Всего собрали 301 экземпляр, включая военные машины и спецзаказы. Но сегодня никакого хейта в отношении LM002 нет, потому что он – уже история. Более того, он является единственным внедорожником от Lamborghini (Urus - кроссовер) по сей день.

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Lamborghini Diablo

Вот мы и добрались до одного из самых известных суперкаров в мире - Lamborghini Diablo. Автомобиль официально представили 21 января 1990 года с Монте-Карло. При общем весе всего 1576 кг он комплектовался сначала 5,7-литровым двигателем, а в последующих модификациях - вообще 6-литровым агрегатом мощностью 575 л.с. при 7300 оборотах в минуту.

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На момент выпуска Diablo в модификации GT был самым быстрым серийным автомобилем с максимальной скоростью 338 км/ч. Цена топовой версии составляла 309 000 долларов в базе.

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Была также версия с двумя турбинами от немецкой тюнинговой компании Auto König, которая выдавала 800 л.с. Популярность модели легко подтверждается продажами в размере 2884 экземпляров, и это при столько высокой цене. На тот момент Diablo на какое-то время стал самым продаваемым Lamborghini в истории марки, и именно с него начался расцвет концерна, потому что каждая следующая модель становилась популярней предыдущей.

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Lamborghini Murciélago

В 2001 году необходимо было поменять морально устаревшую Diablo на что-то новое, и миру показали Lamborghini Murciélago. Автомобиль обладал новой гаммой двигателей объемом от 6,2 до 6,5 литров. Версия мотора на 6,2 литра выдавала 580 л.с., а топовая с объемом 6,5 литров – 670 л.с. Трансмиссия была как механическая, так и роботизированная. Визуально новинка сильно напоминала предыдущую Diablo, но была менее грубой и злой.

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Есть очень много модификаций Lamborghini Murciélago, но самая интересная – это родстер. Потому что очередная супер-быстрая версия никого не удивляла и новых ощущений, в отличие от отсутствия крыши над головой, уже не дарила. К тому же, Murciélago и так был самым быстрым Lamborghini и разгонялся до 340 км/ч и за 3,8 секунды - до 100 км/ч. Всего было продано 4099 экземпляров, включая различные модификации. Это на 42% больше, чем продано Diablo.

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Lamborghini Gallardo

Если Diablo и Murciélago были суперкарами с огромными ценниками, то выпущенный в 2003 году Gallardo был чуть ближе к народу. Компания всегда старалась давать что-то более доступное для тех, кто не может позволить себе отдать состояние за машину, но тоже очень хочет ездить на Lamborghini. Чтобы удешевить производство в первую очередь отрезали два цилиндра у двигателя, после чего он стал V10 с объемом 5 литров. Трансмиссия была только шестиступенчатая роботизированная, никаких мешалок. Но самое интересное, что в динамических показателях удешевленный Gallardo практически не отставал от топовой версии Murciélago, показывая разгон до сотни за 4 секунды в топовой версии Special Edition, и за 4,2 секунды - в стандартной.

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Помимо привычных нам уже версий «без крыши», была еще и версия, созданная специально для итальянской полиции, которая оснащалась системами для фиксации правонарушений, обладала оборудованием для перевозки донорских органов и системами оказания первой неотложной помощи. Куда там все это помещалось – неизвестно, но затея прекрасная.

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За десять лет производства продали 14 тысяч автомобилей. Это на 250% больше, чем у Lamborghini Murciélago, считавшейся популярной.

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Lamborghini Reventón

А вот это уже эксклюзив - Lamborghini Reventón выпустили всего 20 штук для клиентов, и еще один - для музея компании. Чуть позже добавился родстер, так что суммарно создали всего 36 единиц. Стоимость базовой версии оценивалась примерно в 1,5 миллиона евро.

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Автомобиль использовал модифицированный двигатель от Murciélago объемом 6,5 литра выдающий 650 л.с. Разгонялся Reventón за 3,4 секунды, и это был официально самый быстрый Lamborghini на тот момент. Версия без крыши, представленная в 2009 году, разгонялась за 3,3 секунды. Все автомобили продали почетным клиентам марки.

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Lamborghini Aventador

Мы добрались до первого автомобиля, который практически дожил до наших дней – продажи закончились в 2022 году, а сборка – в 2021.

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Этот суперкар пришел на смену Murciélago и унаследовал от него мотор. В компании вообще не очень любят разрабатывать новые двигатели, поэтому они кочуют из одного десятилетия в другое с некоторыми доработками. В случае с Aventador, мощность достигла впечатляющих 700 л.с. с двигателем V12 объемом 6,5 литра. Самая мощная версия обладала табуном из 900 лошадей.

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Начиная с модели Aventador компания пошла в разнос и представила невероятное количество модификаций с разным визуальным стилем. Очень трудно найти в продаже два одинаковых «авендатора» - они все разные. Всего продали 3646 единиц.

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Lamborghini Sesto Elemento

Еще один эксклюзив. Шасси, карданный вал и элементы подвески сделали из углеродного волокна, а корпус – из карбона. Это новейшая технология, разработанная совместно с Boeing. Lamborghini Elemento оснащался двигателем V10 объемом 5,2 литра в паре с шестискоростной роботизированной коробкой передач.

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Также машина лишилась ЛКП для снижения веса, а вместо лобового стекла вклеили простой пластик. Благодаря всем этим космическим технологиям по облегчению веса, масса автомобиля составляла 1179 килограммов, и разгонялся он до сотни в час за 2,5 секунды. Всего было выпущено 20 единиц, и за каждую просили по 2,5 млн долларов.

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Lamborghini Veneno

Lamborghini Veneno – самая таинственная машина концерна, потому что выпущено всего четыре экземпляра, из которых три продали неизвестным покупателям еще до премьеры, а один остался во владении самой компании и сейчас находится в музее в Риме. Предположительно в машине установлен топовый двигатель V12 объемом 6,5 литра мощностью 750 л.с. и разгоняется она на 0,1 секунду быстрее, чем Aventador.

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Lamborghini Huracán

А вот это уже действительно актуальный кузов, который продолжает продаваться по сей день. Новый автомобиль в России стоит от 40 млн рублей, в зависимости от комплектации и модификации. Считается относительно доступным вариантом Lamborghini, так как стоит заметно меньше Aventador.

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Самая свежая версия представлена в конце 2020 года и называется Huracan STO. Её мощность 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Точная цифра проданных машин неизвестна, но в 2019 году производитель отчитался о 14 тысяч произведенных экземплярах. Можно предположить, что на сегодняшний день эта цифра приближается к 20 тысячам, и это очередной рекорд по продажам.

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Lamborghini Centenario

Этот суперкар создали к столетнему юбилею основателя марки Ферруччо Ламборгини. Само собой – это лимитированная версия и всего таких машин 40 штук. Причем 20 их них – обычные купе, а еще 20 – родстеры. Весь тираж распродали еще до поступления в продажу, и это даже не удивляет.

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Автомобиль оснащается привычным уже двигателем V12 6,5 литра, но для этой версии его раздули до 770 л.с. чтобы это была самая мощная стоковая Lamborghini. Первую сотню суперкар разменивает за 2,8 секунды, а от 0 до 300 км/ч разгон занимает 23,5 секунды.

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Lamborghini Urus

Вот мы и добрались до первого и единственного кроссовера Lamborghini – Urus, который представили в 2018 году. Машина явно была долгожданной, потому что за первые четыре года купили более 16 тысяч экземпляров, и это на конец 2021 года. На середину 2023 можно предположить, что цифра уже близка к 20 тысячам проданных машин.

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Этот автомобиль гораздо ближе к народным Audi RS, так как использует такой же двигатель V8 с двумя турбинами объемом 4 литра. Благодаря форсировке мощность в базе составляет 650 л.с., но без проблем увеличивается до 800 на стоковом железе. Мы не зря упомянули Audi RS, потому что заимствован не только двигательно – вся платформа была разработана Audi. Если конкретней, то эту платформу делят между собой еще Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg в актуальных поколениях. Поэтому эта машина не так эксклюзивна, но это не мешает ей быть любимицей и показывать отличные продажи за достаточно небольшой отрезок времени. Тот же Lamborghini Gallardo тоже был продан в количестве 14 тысяч штук, но за 10 лет, а не 3,5 года, как Urus.

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Максимальная скорость составляет 305 км/ч, а разгон до сотни занимает 3,6 секунды. Это быстрый полноприводный кроссовер, который весит при этом 2,2 тонны. Салон очень напоминает таковой от Audi Q7, но это тоже никого не смущает.

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Lamborghini Sián FKP 37

Это первая попытка компании выпустить гибрид, в котором классический V12 соседствует с электродвигателем, встроенным в коробку передач. Суммарная отдача составляет 819 л.с., и чтобы реализовать такую мощность пришлось использовать систему полного привода. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 355 км/ч.

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Автомобиль обладает ярким агрессивным дизайном, который напоминает робота-трансформера. Всего изготовили 63 купе и 19 родстеров, а средняя цена – 7 миллионов долларов, если вообще повезет найти того, кто захочет продать свой уникальный экземпляр.

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Lamborghini Countach LPI 800-4

Внезапная реинкарнация старого Lamborghini Countach в 2022 году была воспринята превосходно и все 112 запланированных машин, как обычно, распродали еще до старта продаж. Это тоже гибридная история по аналогии с Sián FKP 37, когда дикий бензиновый двигатель соседствует с электроустановкой. Более того, никаких изменений вносить не планируется, поэтому мощность такая же – 819 л.с.

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С одной стороны, можно сказать, что компания зарабатывает на ностальгических чувствах клиентов, которые счастливы приобрести новый Lamborghini Countach. С другой – в этом нет ничего плохого, компания богата интересными автомобилями и не стесняется зарабатывать на своих прошлых разработках.

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Заключение