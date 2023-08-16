Обезвоженного водителя сравнили с выпившим четыре бокала вина

При возникновении обезвоживания водитель неспособен правильно оценивать ситуацию за рулем, что может привести к аварийной ситуации на дороге. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «Медси» на Белорусской Анна Кривошеева. По ее словам, такое состояние можно сравнить с алкогольным опьянением.

«Согласно исследованию, опубликованному Европейским институтом гидратации (EHI), водители с недостаточным содержанием воды в организме совершают ошибки, аналогичные тем автомобилистам, у которых уровень алкоголя в крови составляет 0,8 г/л. Это соответствует четырем выпитым бокалам вина», — сказала врач.

По словам специалиста, наиболее распространенными ошибками у водителей. столкнувшихся с дегидратацией, являются непроизвольные выезды за пределы полосы движения и запоздалые реакции на возникающие опасные ситуации. Кроме того, обезвоживание может привести к головокружению и в самых крайних случаях — к потере сознания за рулем.