Эксперты рассказали, где «водятся» свежие бэушки

Эксперты сравнили пройденный километраж автомобилей и составили рейтинг регионов и марок авто с минимальным пробегом.

В рамках исследования были проанализированы данные за год (с августа 2022 по август 2023 года) на сервисе онлайн-проверки автомобилей Автотека (проект Авито).

«Свежими» бэушками эксперты считали автомобили возрастом до 5 лет и с пробегом не более 200 тыс. км.

В топ регионов, где такие водятся, вошли:

Москва

Московская область

Приморский край

Новосибирская область

Самарская область

Свердловская область.

Самыми свежими, в рамках исследования, оказались модели Geely Monjaro, Changan UNI-K, Hyundai Staria и Mercedez Benz G-класса.