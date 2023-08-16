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Стало понятно, где «водятся» свежие бэушки

Эксперты сравнили пройденный километраж автомобилей и составили рейтинг регионов и марок авто с минимальным пробегом.

Эксперты рассказали, где «водятся» свежие бэушки
© РИА Новости

В рамках исследования были проанализированы данные за год (с августа 2022 по август 2023 года) на сервисе онлайн-проверки автомобилей Автотека (проект Авито).

«Свежими» бэушками эксперты считали автомобили возрастом до 5 лет и с пробегом не более 200 тыс. км.

В топ регионов, где такие водятся, вошли:

  • Москва
  • Московская область
  • Приморский край
  • Новосибирская область
  • Самарская область
  • Свердловская область.

Самыми свежими, в рамках исследования, оказались модели Geely Monjaro, Changan UNI-K, Hyundai Staria и Mercedez Benz G-класса.

Однако 63% авто с минимальным пробегом (менее 23 км в сутки) представлены различными моделями брендов японского автопрома: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Lexus, Subaru, Mitsubishi и Suzuki. И это не удивительно на фоне значительного импорта подержанных автомобилей из Японии в Россию.