Exeed RX: изучаем самый дорогой кроссовер китайской марки в России

Кроссовер Lexus RX официально в России уже не продается, но свято место пусто не бывает. Китайская премиальная марка Exeed привезла в нашу страну свой RX. "РГ" одной из первых познакомилась с автомобилем, который стал четвертой моделью бренда в РФ.

© Пресс-служба Exeed

Как снаружи

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Внешность серийного кроссовера оказалась максимально приближенной к концепту AtlantiX. Фары с перемычкой во всю ширину капота и вертикальными ДХО сохранились, а глухая передняя панель со световыми элементами была заменена на подобие решетки с узором, образованным ромбиками различного размера.

Также у серийной версии кроссовера вместо камер установлены зеркала, а вот потайные ручки остались на месте, хоть и выполнены менее изыскано. Двери у RX все крепятся к кузову переднепетельным способом - у концепта они были двустворчатыми.

Пресс-служба Exeed

При этом визуально серийный кроссовер очень похож на Omoda С5, что, конечно, для будущего владельца RX вряд ли можно назвать плюсом. Все-таки новый Exeed - это машина совсем другого уровня и цены, а потому хочется видеть не сходство с другими автомобилями концерна Chery, а различия. Хотя и их хватает. Например, оригинальный повторитель стоп-сигнала, врезанный в аэродинамический козырек над задним стеклом. Или те же ручки дверей, которые выдвигаются при помощи сервоприводов. Главный вопрос - как они будут работать в сильный мороз. Но об этом можно будет рассказать уже зимой.

Возвращаясь к экстерьеру, китайцы очень гордятся тем, что RX стал первым автомобилем из КНР, который получил золотую медаль Международной премии в области дизайна IDA.

Что внутри

Пресс-служба Exeed

Главная "фишка" салона - сдвоенный изогнутый экран общей диагональю почти 25 дюймов. Из других особенностей - наклоненный центральный тоннель с функциональными крутилками, четырехспицевый руль и минимум клавиш. Смотрится все очень достойно, а вот к эргономике есть вопросы.

Например, "аварийка" оказалась на потолке. Очень странное решение. Такое ощущение, что ее добавляли в последний момент.

Но куда больше удивляет рычажок трансмиссии, который спрятан за рулем (сразу вспоминается Mercedes). Во время езды пару раз случайно переводил коробку в нейтралку вместо того, чтобы включить дворники. Еще из минусов можно отметить раздельную регулировку температуры, которая доступна только через тачскрин мультимедиа.

А вот что касается качества изображения и быстродействия, то благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8155 все на очень крутом уровне. И приятно, что поддержка Apple CarPlay и Android Auto беспроводная.

Сенсорные кнопки открывания дверей изнутри не сработают, если будет обнаружена помеха. Безопасность превыше всего! А для тех, кому не понравятся сенсоры, есть механическая рукоятка.

Пресс-служба Exeed

В плане качества материалов и исполнения - никаких вопросов. Салон нового кроссовера производит приятное впечатление. Почти все панели обшиты мягким кожзамом с прострочкой, сиденья получили приятную на ощупь кожу Наппа, есть контурная подсветка.

В самом выигрышном положении - передний пассажир, у которого есть вентиляция, пять режимов массажа и выдвижная подставка для отдыха ног. Спинку при необходимости можно опустить в горизонтальное положение, организовав полноценное место для сна.

Пресс-служба Exeed

Сиденья на втором ряду снабжены электрорегулировкой наклона и могут складываться. Есть подогрев и вентиляция, а места - с запасом.

Как едет

Пресс-служба Exeed

Единственный для кроссовера турбомотор 2.0 TGDI в китайской спецификации выдает 261 л.с. и 400 Нм, но для нашего рынка его задушили до 249 л.с. и 385 Нм. Коробка передач - семиступенчатый "робот" Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Привод - полный. Причем RX получил внедорожный режим ездовой электроники с принудительной блокировкой муфты. Кроме того, кроссовер стал первой машиной на новой платформе T2X, кузов на 85% состоит из высокопрочных сталей.

Производитель заявляет 7,6 секунды до "сотни". В реальности эти цифры кажутся правдоподобными. Да, разгон на этом кроссовере не заставит вжать ваше тело в сиденье, но в принципе машина стартует бодро. Динамики хватает для того, чтобы уверенно чувствовать себя в городе, а вот на трассе хочется большего. Нет, это не значит, что при обгонах возникают проблемы, но учитывая статус машины и ее цену, нужно иметь какой-то запас, а его особо и нет.

Пресс-служба Exeed

Впрочем, спешить на RX особо и не хочется. Всеми своими повадками автомобиль показывает, что ему в первую очередь подходит размеренная и спокойная езда. Кроссовер отлично справляется почти со всеми неровностями - с лежачими полицейскими, трамвайными путями, заплатками и выбоинами. Дискомфорт ощущается только тогда, когда под колесами действительно асфальт плохого качества. Порадовала и шумоизоляция - не слышно шин и ветра. Можно отметить еще и коробку - робот в "пробках" вовремя переключал передачи и не дергался.

На извилистых дорогах новый Exeed демонстрирует неплохую управляемость, а крены минимальные. Понравились и тормоза - они работают четко и уверенно даже с высоких скоростей.

Пресс-служба Exeed

У RX большое количество разных режимов движения, в том числе и внедорожные. Организаторы любезно предоставили нам специально участок, где можно было проверить кроссовер в боевых условиях. Мы нигде не застряли и ничего не сломали, но все-таки нужно понимать, что тот же "робот" не настроен на выдающиеся подвиги вне асфальта, а потому на новом Exeed рисковать не стоит.

Что в итоге

Россияне уже раскупили первую партию из 500 кроссоверов. Так что спрос будет - в этом нет никаких сомнений. Да и конкурентов на нашем рынке почти не осталось (параллельный импорт не считается).

Выбора комплектаций Exeed RX не предусматривает, есть одна - Platinum. В нее входят двадцатые колеса, системы ADAS, атмосферная подсветка, пакет зимних опций, обогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов, (у кресел переднего пассажира и водителя есть функция массажа), двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, "музыка" от Sony с четырнадцатью динамиками, единая панель приборки и мультимедиа под стеклом диагональю 24,6 дюйма.