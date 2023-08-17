Водителям напомнили, что должно быть в автомобильной аптечке

Все владельцы транспортного средства, выезжая на дорогу, должны иметь при себе автомобильную аптечку. Согласно ст. 12.5 КоАП РФ, за отсутствие аптечки или ее отдельных компонентов водителей ждет административное предупреждение или штраф в 500 рублей. В том, что должно быть в автомобильной аптечке, разбирался РБК.

Отмечается, что в автомобильной аптечке 2023 года должны быть следующие лекарства и медицинские принадлежности: трехслойные маски из нетканого материала (2 штуки), резиновые, латексные, нитриловые или виниловые перчатки (2 пары), один жгут, марлевые бинты размером 5х10 см (4 штуки),

марлевые бинты размером 7х14 см (3 штуки),

стерильные салфетки (2 упаковки), одно устройство для проведения искусственного дыхания, лейкопластырь рулонный размером не менее 2x500 см (1 штука), ножницы, инструкция по оказанию первой помощи, футляр для хранения.

При этом подчеркивается, что автомобильные аптечки, которые были выпущены до 2021 года, водители могут использовать до 31 декабря 2024 года.

Два года назад Минздрав выпустил приказ, в соответствие с которому российские автомобилисты могут самостоятельно собирать автомобильную аптечку. Ранее водители могли покупать только уже готовый аптечный набор для машины.