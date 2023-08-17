Как продлить жизнь автомобильным креслам

Обозреватели издания SPEEDME.RU подготовили перечень рекомендаций, которые помогут продлить жизнь автомобильным сиденьям.

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Во-первых, специалисты советуют установить съемные чехлы на кресла. Они защищают обивку от загрязнений, износа, а также потертостей. При выборе чехлов следует обращать внимание на те, которые легко устанавливаются и стираются. Но даже в этом случае рекомендуется регулярно очищать кресла от грязи, пыли и пятен.

Также не рекомендуется парковаться на открытом солнце. В противном случае обивка может выцветать и трескаться. Необходимо использовать солнцезащитные шторки для окон.

Кроме того, не нужно курить в салоне авто. Иначе внутри машины появится неприятный запах, а также ожоги на материале обивки сидений.