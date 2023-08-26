Рулевая рейка: что это такое и зачем нужна

Рулевая рейка – неотъемлемая часть любого автомобиля, но большинство автовладельцев с трудом представляют себе, что это такое, и как оно вообще работает. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе без сложных слов.

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Рулевая рейка — это главный компонент узла, который отвечает за управление машиной. Она передает движение от рулевого колеса к колесам автомобиля. Когда водитель поворачивает руль, рулевой вал взаимодействует с входным валом механизма рулевой рейки. Это приводит к линейному движению рейки влево или вправо, что, в свою очередь, передает движение к рулевым тягам. Каждая тяга контролирует угол положения передних колес. В этот же момент насос гидроусилителя увеличивает давление, тем самым позволяя водителю снизить необходимое усилие для поворота руля.

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Внутри корпуса рулевой рейки есть две камеры с жидкостью, которая циркулирует из одной камеры в другую, при соответствующем повороте руля. Эта жидкость выполняет сразу несколько функция: смазывание, охлаждение и создание равномерного усилия на рулевом колесе. Если жидкости не будет, то рулевое управление будет рваным и непредсказуемым, что опасно. Если вы когда-нибудь выкручивали рулевое колесо до упора, давая максимальное давление – слышали, что рейка начинает гудеть. Так работают перепускные клапаны, которые сбрасывают излишнее давление, чтобы чрезмерное усилие не повредило механизм.

Нужно ли менять жидкость в рулевой рейке

Как и любой механизм, рулевую рейку также необходимо обслуживать и менять в ней жидкость. Просто это нужно делать достаточно редко – раз в 50 000 километров достаточно. Думать, что жидкость в рейке вечная – ошибка, потому что любой механизм со временем начинает изнашиваться, появляется металлическая пыль, которая потом постепенно превращается в стружку. А вот эта самая стружка уже с лёгкостью убьет любой подвижный механизм. Более того, стружка попадает в подвижную часть реечного механизма, а это уже может привести к заклиниваю руля. Это, конечно, самый страшный вариант, который случается достаточно редко, но вычеркивать его из головы мы не советуем.

Типы рулевых реек и их различия

Самая простая механическая рулевая рейка не использует дополнительных деталей и лишена гидроусилителя. Такие рейки ставили в старые автомобили, вы можете помнить это по «Жигулям» или «Волгам».

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Гидравлическая рейка – чуть более сложный механизм, который имеет ту самую гидравлическую систему усиления, чтобы вам было проще вращать рулевым колесом.

Ну а в самых современных машинах стоят электрические рулевые рейки. Для создания усилия они используют электромотор и именно про них говорят «руль пустой», подразумевая под этим, что обратная связь от дороги или отсутствует, или в крайней степени слаба. Это происходит из-за того, что электромотор гасит все колебания для максимального комфорта. И да, комфорта это действительно прибавляет, только связь с дорогой становится неосязаемой. Если на стандартной рейке с обычным ГУРом вы легко можете почувствовать малейшие неровности дороги и даже понять тип покрытия, то с электрорейкой - это практически невозможно. Зато руль на электрорейке можно вращать мизинцем левой руки. Именно на электрических рейках появилась возможность изменять усилие на рулевом колесе "на лету" путем нажатия одной кнопки.

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Заключение