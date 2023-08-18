Как определяют стоимость проезда по платным дорогам
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Кто сегодня определяет стоимость проезда по «платникам»? Почему нас опять пугают повышением цен?
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:
– Стоимость проезда определяет тот, кто управляет дорогой. При этом есть методики, по которым в расчете он должен учитывать интенсивность движения, протяженность платного и альтернативного маршрутов, среднюю скорость, аварийность и так далее.
Нам, однако, эти расклады не показывают. А потому понять, почему, например, за 33 километровый участок Минского шоссе за полгода цена проезда для легковушек в будни увеличилась в 1,5 раза, до 150 рублей, невозможно.
С другой стороны – есть нормативные акты правительства, ограничивающие максимальный тариф – в 2023 году это 5 руб./км или 8 руб./км для новых трасс.