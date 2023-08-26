Пять самых интересных автомобилей от BMW

Автомобильный концерн BMW – один из самых известных в мире. Сегодня эти машины ассоциируются с новейшими технологиями, скоростью и роскошью. Бренду уже более 100 лет, но первый автомобиль был выпущен лишь в 1929 году и назывался Dixi. Эта машина не была собственным продуктом компании – она выпускалась на мощностях купленного в 1928 году завода в Айзенахе. И только в 1936 году был представлена BMW 328, которая уже была разработкой концерна. С тех пор в компании придумали и воплотили в жизнь много интересных моделей, ну а мы решили рассказать вам про пятерку самых интересных по нашему мнению.

© Wikimedia Commons

1955 BMW 507

Видео дня

Представленный в Америке в 1955 году родстер BMW 507 был основан на предыдущих моделях компании 501 и 503. Автомобиль с шиком показали в фешенебельном отеле Waldorf-Astoria в Нью-Йорке, который во время постройки был самой высокой гостиницей в мире. Будущие покупатели встретили новинку крайне положительно, но нужно отметить, что еще до своего дебюта BMW 507 уже имел репутацию очень красивого автомобиля, потому что везунчики успели увидеть его во Франкфурте за несколько дней до премьеры в США.

Wikimedia Commons

Этот кузов разрабатывался как конкурент Mercedes-Benz 300SL – той самой «чайки» в кузове W198. Если в России, в силу политических обстоятельств, автовладельцы начали споры «BMW vs Mercedes-Benz» в 90-х, то в мире эти бренды конкурировали между собой с самого начала. Скорее всего, именно серьезная конкуренция и взрастила эти компании столь мощными.

Wikimedia Commons

Новинка оснащалась двигателем V8 объемом 3,2 литра из алюминия мощностью 150 л.с. Трансмиссия была четырехступенчатой механической, а максимальная скорость составляла 122 км/ч. Разгон до сотни занимал 11,1 секунды, что недурно для той эпохи. Всего было выпущено 252 экземпляра. Некоторое время назад на аукционе один из сохранившихся экземпляров был продан за 5 040 500 долларов.

1962 BMW 3200 CS

BMW 3200 CS, выпускаемый в период с февраля 1962 по сентябрь 1965 года, является спортивным туристическим автомобилем, который был представлен на Франкфуртском автосалоне в 1961 году. Этот автомобиль был разработан знаменитой итальянской компанией Bertone и стал последней моделью, построенной на роскошной платформе BMW послевоенного периода, начавшейся с модели 501, представленной в 1951 году. Вместе с платформой на покой до 1992 года отправился и двигатель V8. По какой причине было решено отказаться от популярной платформы и восьмицилиндрового двигателя – не сообщается.

Wikimedia Commons

Модель 3200 CS использовала двигатель V8 3,2 в паре с 4-скоростной механической коробкой передач. Мощность составляла 160 л.с., а разгон до ста занимал 9 секунд. Автомобиль был большим – длина составлял 4,85 метра, а вес – 1500 кг. Особенностью дизайна является наличие так называемой "Hofmeister kink" - характерного изгиба в задней части бокового окна, который впоследствии стал одним из фирменных элементов дизайна BMW. На русском языке этот элемент называют «изгиб Хофмайстера».

Wikimedia Commons

1978 BMW M1

BMW M1 – одна из самых легендарных и недооцененных одновременно моделей. Она создавалась в сотрудничестве с Lamborghini, пока та не обанкротилась, после чего BMW пришлось доделывать автомобиль самостоятельно. Но даже формы машины явно указывают на то, что итальянцы мощно вложились в дизайн, в котором просматриваются черты моделей Miura, Espada и Urraco. Последний из трех итальянцев больше всего похож на BMW M1. Всего было собрано 460 машин, из которых очень немногим повезло дожить до сегодняшних дней.

Wikimedia Commons

Важное отличие этой BMW от всех остальных – среднемоторная компоновка в которой двигатель находится в задней части, за водителем. Использовался шестицилиндровый рядный двигатель объемом 3,5 литра с индексом М88/1. Максимальная мощность достигала 377 л.с. при крутящем моменте в 324 Нм при 5500 оборотах в минуту. Разгон до сотни составлял 5,6 секунд у гражданской версии, а достигалось это благодаря очень малому весу в 1,3 тонны.

Wikimedia Commons

1999 BMW Z8

Этот кузов, помимо того, что он просто красив и редок, известен еще и как машина самого Джеймс Бонда. В какой-то момент бондиана отказалась от других машин и пересела на BMW, пока не вернулась обратно к британским истокам в следующих сериях. BMW Z8 появилась в киноленте «И целого мира мало», которая вышла в прокат в 1999 году.

Wikimedia Commons

В этом же году отправилась в продажу и сама Z8 в кузове Е52. Машина производилась всего 4 года: с 1999 до 2003. За это время было собрано 5703 автомобиля, которые практически не дожили до нашего времени - на сегодняшний день в России не продается ни одного экземпляра.

Wikimedia Commons

Автомобиль оснащался двигателем V8 объемом 4,9 литра с индексом S62 мощностью 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон до сотни занимал всего 4,7 секунды, что намного быстрее даже актуальных турбированных версий с трехлитровыми двигателями. Трансмиссия была механической для обычной версии и автоматической - для модификации Alpina.

Wikimedia Commons

2018 BMW M5 CS

Мы начали список с одной из самых первых BMW, а закончим самой мощной – это BMW M5 CS в актуальном поколении. Это единственный баварец, который может разогнаться до сотни за 2,9 секунды без доработок. Именно CS – особенная версия, которая была создана для скорости. Ради динамических показателей в ней отказались от многих опций, включая регулирующиеся кресла и доводчики дверей.

Wikimedia Commons

Не нужно путать эту комплектацию с простой M5 Competition, которая уверенно совмещает в себе и динамику, и высокий уровень комфорта. Но и едет «простая» версия уже не за 2,9 до сотни, а за 3,3 секунды. Для обывателя – это небольшое различие, потому что «обе быстрые». Но в мире спортивных автомобилей, такая разница в разгоне приравнивается к вечности. Мощность версии CS составляет 635 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Эту машину можно без проблем купить сегодня новой, если у вас имеется сумма около 18-20 млн рублей.

BMW

Заключение