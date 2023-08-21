7 главных ошибок водителя, которые могут быстро убить любой «автомат»

Если постоянно стартовать с визгом шин, таскать тяжелые прицепы или буксовать на бездорожье, то можно легко убить любой «автомат». А ремонт таких коробок стоит дорого — особенно сейчас, когда цены на запчасти выросли, да и с поставками комплектующих есть проблемы. О том, как продлить жизнь коробке и не сломать «автомат», — в материале NEWS.ru.

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Какие бывают «автоматы»

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Автоматическая коробка — это термин, который обозначает сразу несколько типов трансмиссий. Главное, что благодаря «автомату» водитель может двигаться на автомобиле и не переключать вручную передачи.

Первый тип «автомата» — это традиционная гидромеханическая коробка передач (иногда можно услышать термин гидротрансформаторная коробка). Пару десятилетий назад именно такие коробки передач были основным типом «автоматов» в мире.

Однако в последние годы все чаще можно встретить вариатор, или бесступенчатую трансмиссию, который иногда обозначается буквами CVT. Если основа работы гидротрансформаторной коробки — это давление трансмиссионной жидкости, то у вариатора есть два конических шкива и ремень. Когда конусы раздвигаются или приближаются друг к другу, то меняется и передаточное отношение.

Третий распространенный тип «автомата» — это так называемые «роботы», или роботизированные коробки. По сути, это механическая трансмиссия, которая имеет электронные блоки и сервоприводы для переключения передач. Благодаря им водителю не нужно самостоятельно переключать передачи, выжимать педаль сцепления и пр.

Сейчас есть роботизированные коробки с одним (реже) или двумя сцеплениями (чаще), где каждое отвечает за свой набор передач — четные и нечетные. Например, многие автомобили Volkswagen оснащаются «роботами» с двумя сцеплениями (в немецкой компании такие коробки называют DSG).

То есть три вида автоматических коробок кардинально отличаются друг от друга по принципу работы. Однако сломать можно каждую из этих коробок, особенно если ездить неаккуратно и совершать ошибки.

Буксовать на бездорожье

Автоматические коробки, вне зависимости от конструкции, очень не любят пробуксовки на бездорожье. Если у вас классический внедорожник, то конструкторы предусмотрели такие ситуации, и сломать коробку при первом же выезде на природу не получится. Однако кроссоверы обычно не предназначены для езды вне асфальта, даже если у них и есть система полного привода.

Если автомобиль забуксовал, то не стоит раскачивать машину, быстро переключая передачи с «вперед» на «задний ход», как это можно делать на механике. Очень вредно также буксовать в надежде, что колеса зацепятся за твердую поверхность и машина выедет из ловушки (к тому же, отчаянно буксуя, водитель часто лишь усугубляет ситуацию).

Поэтому если вы застряли и не можете самостоятельно выехать, то лучше всего выйти из автомобиля, осмотреться, подложить под колеса доски или специальные траки. Или воспользоваться опцией «помощь друга» — опыт показывает, что в этом случае машина обычно быстро выбирается на ровную поверхность.

Переключать передачи без полной остановки

Нельзя переключать передачи без полной остановки — а этим иногда грешат водители, которые куда-то торопятся. Если вы при развороте на узкой улице сдаете назад и не дождавшись остановки переключаете коробку в режим D (то есть drive), то есть риск повредить шестерни и фрикционы.

Буксировать тяжелые прицепы или другие автомобили

Некоторые модели изначально рассчитаны на то, что они будут буксировать прицепы. Например, создатели больших американских пикапов и внедорожников понимают желания своих покупателей и делают машины с запасом прочности. Однако если у вас маленький хетчбэк или кроссовер, то нужно помнить — автоматическая коробка у такой машины не создана для буксировки.

Машина может справляться с этой задачей, однако лишь время от времени. А если таскать тяжелые прицепы постоянно, на высокой скорости и по несколько тысяч километров, то не удивляйтесь, что «автомат» умрет.

Кроме того, мастера по ремонту рекомендуют также не буксировать «автоматические» машины. Если автомобиль с «автоматом» сломался, то лучше воспользоваться эвакуатором. Ну а при безвыходной ситуации везите авто «на галстуке» со скоростью не быстрее 30 км/ч и на расстояние до 30 км. И, главное, предварительно почитайте в инструкции, что надо делать при такой перевозке. Возможно, производитель оставил какие-то важные отметки на этот счет.

Не обращать внимание на изменение в работе коробки

Современные автоматические коробки передач — это довольно надежные агрегаты. И редко бывает так, что они ломаются вдруг и сразу. Чаще всего «автоматы» длительное время сигнализируют водителю о том, что они «заболели». Например, передачи начинают переключаться с большей задержкой, чем раньше. Или при движении ощущаются сильные подергивания.

Огромной ошибкой будет не обращать внимание на такие сигналы автомата. Поэтому если у вас появились подозрения в том, что коробка стала работать «как-то не так», лучше сразу обратиться в специализированные сервисы для диагностики. Вполне возможно, что с коробкой все в порядке. Но, быть может, вам удастся выявить проблему на ранней стадии и обойтись относительно недорогим ремонтом.

Не прогревать коробку (и двигатель)

Можно бесконечно спорить с тем, требуется ли прогревать современные моторы перед стартом, или синтетическое масло способно всегда защищать двигатель. Но автоматическую коробку лучше всего все-таки греть. Особенно зимой и при наличии гидротрансформаторного автомата. Ведь используемая в них жидкость ATF при низкой температуре меняет свои свойства и становится более вязкой. Поэтому, чтобы снизить нагрузки на все узлы коробки, рекомендуется перед стартом дать двигателю поработать на холостых оборотах хотя бы пару минут, а после старта не нажимать сильно на педаль газа.

Не менять масло

Многие производители автомобилей не требуют менять масло в коробке передач. Однако мастера все-таки рекомендуют выполнять эту процедуру. Считается, что масло в коробках надо менять хотя бы каждые 60 тыс. км пробега, а при пробеге более 120 тыс. км — лучше сократить интервал до 30–40 тыс. км.

Стартовать со светофора с визгом шин