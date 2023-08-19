В Индонезии на моторшоу GIIAS 2023 состоялась премьера электрического кроссовера Omoda 5 EV от компании Chery. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Дизайн Omoda 5 EV соответствует модели, впервые представленной весной на автосалоне в Шанхае. Автомобиль приводится в движение электромотором мощностью 221 л.с. расположенным на передней оси. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 7,8 секунды, максимальный пробег на одном заряде батареи составляет 450 км. Отмечается, что благодаря наличию порта быстрой зарядки восполнить аккумулятор с 30% до 80% можно за 35 минут.

В список оснащения модели входят изогнутый экран диагональю 24,6 дюйма, который объединяет цифровую приборную панель и мультимедийный экран, атмосферная подсветка салона, система мониторинга состояния водителя, процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и функция V2L, позволяющую питать от батареи машины другие устройства, например, бытовые приборы.