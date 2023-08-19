Lotus возродил суперкар, который никогда не выпускал

В 2023 году на выставке The Quail, A Motorsport Gathering в рамках автомобильной недели в Монтерее в Калифорнии состоялась премьера Lotus Type 66. Автомобиль был разработан 53 года назад, однако так и не стал не то что серийным, но и вообще не был построен в металле. Что не помешало в год 75-летия британского автопроизводителя объявить о возрождении суперкара и выпуске его ограниченным тиражом. Новинка стала первым проектом созданного в начале 2022 года подразделения Lotus Advanced Performance (LAP), которому предстоит заниматься производством автомобилей на основе технических чертежей моделей 1960-х и 1970-х годов, которые никогда не выпускались.

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Используя современное компьютерное программное обеспечение, команда под руководством директора по дизайну Lotus Рассела Карра оцифровала серию чертежей в масштабе 1:4 и 1:10, предоставленных Клайвом Чепменом, и создала 3D-модель. Первоначальные эскизы были основаны на раннем проекте Колина Чепмена с кузовом, уменьшавшим лобовое сопротивление и улучшавшим приток воздуха к заднему крылу.

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В качестве силового агрегата использован типичный для 1960-х двигатель Lotus V8, развивающий мощность свыше 830 лошадиных сил. Кузовные панели сделаны из углепластика и обрамляют силовую структуру из экструдированных алюминиевых профилей, клеевыми соединениями скреплёнными с алюминиевыми сотовыми панелями. Чтобы соответствовать современным стандартам безопасности, оригинальный проект был деликатно переосмыслен.

Lotus

Lotus

Lotus

Lotus

Lotus

Lotus

Lotus