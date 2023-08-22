Выбираем цвет для вашего автомобиля

При выборе автомобиля одним из ключевых моментов является его цвет. Все мы хотим, чтобы машина была красивая и радовала нас. Но цвет — это не просто вопрос внешнего вида, но и практичности, безопасности, и даже экономии. Мы подробно разобрали, какой цвет лучше подойдет для каждого автовладельца.

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Самый практичный цвет

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Самым практичным цветом для автомобиля считается серый. У него есть много плюсов, но главный – нет необходимости постоянно мыть машину. На сером идеально маскируется легкая пыль, грязь и даже небольшие дефекты кузова, вроде неглубоких вмятин. Этот цвет самый нейтральный, поэтому машину будет несложно продать на вторичном рынке.

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Минусы

На дороге серый автомобиль может сливаться с асфальтом, особенно в пасмурную погоду, что уменьшает его видимость. А если такая машина мчится в дождь с выключенными фарами – заметить ее очень сложно.

Самый безопасный цвет

Самым безопасным цветом для машины всегда считался белым. Его очень хорошо видно на дороге в любую погоду и даже без фонарей. Также белый цвет поглощает меньше тепла и лучше его отражает, а значит летом белая машина нагреется не так сильно, как черная. Что касается грязи, то её на белом видно лучше, чем на сером, но хуже, чем на черном. Плюс белых машин очень много, а значит с покраской проблем не будет. Также белые машины всегда самые дешевые, а значит не будет дополнительных переплат.

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Минусы

В России белые машины часто покупают для такси для последующей оклейки, опять же из-за того, что белые – самые дешевые. Поэтому если у вас машина, которая часто встречается в такси, лучше не выбирать белый цвет, иначе при перепродаже на вторичке возникнут сложности – белый цвет заранее будет отпугивать потенциальных покупателей.

Самый неугоняемый цвет

Сюда подойдет любой яркий цвет: красный, зеленый, желтый, голубой, оранжевый, розовый, золотой и так далее. Дело в том, что таких машин очень мало, а значит угонять ее слишком опасно. Потеряться в городе на черной BMW гораздо проще, чем на красной или зеленой. Поэтому если вы хотите немного обезопасить себя от автоугонщиков – стоит присмотреться к ярким цветам.

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Минусы

С продажей красной или зеленой машины может возникнуть сложность на вторичке. Так уж вышло, что в большинстве своем люди предпочитаю простые цвета: белый, черный или серый. Машина яркого цвета привлекает к себе внимание и говорит о характере владельца, чего многие стесняются или просто не хотят. Также со сложными цветами могут возникнуть проблемы при окрасе – будет трудно попасть в оттенок. Поэтому если машина меняется часто – стоит хорошо подумать.

Самый статусный и престижный цвет

Здесь не может быть никаких вопросов и сомнений – это черный цвет. Он ассоциируется с роскошью и престижем. Не случайно именно он выбирается для представительских и правительственных автомобилей. Черная ухоженная машина всегда выглядит максимально серьезно, даже если это Toyota Prius.

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Минусы

Но у черного цвета очень много минусов. Черный автомобиль сильно нагревается на солнце, требует частой мойки, и мелкие царапины на нем более заметны. Также его очень плохо видно ночью, и он не остановит автоугонщика.

Самый практичный цвет с точки зрения ремонта

Если вы хотите самый практичный цвет с точки зрения будущего ремонта – присмотритесь к белому, черному, серому и другим простым, но распространенным оттенкам. Главное не выбирать с эффектом металлика, который резко усложняет покраску даже белого и черного цветов. Ваш выбор – простые цвета без дополнительных отягчающих.

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Минусы

Конкретных минусов тут нет, потому что практичность – это хорошо. Просто ваша машина будет точно такой же, как и миллионы других.

Самые невыгораемые на солнце цвета

Если вы живете в климате с частым ярким солнцем – машина может выгореть и весьма оперативно. Цвет потускнеет, станет не таким насыщенным и сочным. Чтобы этого избежать, выбирайте «блестящие» цвета и краски с эффектом металлика. Чем больше машина отражает света – тем лучше для краски. Самым простым цветом с эффектом зеркала является серебро.

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Минусы

При повторном окрасе могут возникнуть проблемы, о которых мы говорили выше в тексте.

Цвет для перепродажи

Если вы не планируете долго ездить на машине, стоит выбирать простые цвета, которые легко продаются на вторичке. Кричащий красный понравится далеко не всем, а значит, если ваша машина технически будет подходить, покупатель пойдет к другой.

Заключение