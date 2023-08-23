Что такое электронный ПТС (ЭПТС) для автомобиля

С 2019 года в России действуют электронные паспорта транспортного средства, именуемые кратко ЕПТС. Процесс перехода на них был плавным, но сегодня уже нельзя купить новую машину и получить бумажный документ – это в прошлом. За процесс выдачи ЭПТС ответственна часть госкорпорации «Ростех» – АО «Электронный паспорт». На сайте можно найти всю необходимую информацию, но многие автовладельцы до сих пор не понимают, что это такое, и почему бумажный заменили на электронный. Давайте попробуем разобраться в этом, так как время пришло, и теперь любая новая машина идет с электронным документом.

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Стандартный бумажный ПТС, к которому мы привыкли, ввели в 1993 году. До этого основным документом был техпаспорт, содержащий информацию о машине, регистрационные данные и отметки о техосмотре. В 1993 году ввели новый стандарт, предоставляющий автовладельцам три документа: ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и талон техосмотра (сегодня упразднен). С течением времени ПТС стал содержать больше информации, включая изменения в конструкции, повреждения и уплату утилизационного сбора. К концу своего жизненного цикла ПТС превратился в большой лист А4, на котором могло быть написано много разной информации.

РИА Новости

В России давно прослеживается стремление избавиться от лишних бумажных документов – это хорошо. Во многих странах успешно используют электронные паспорта и водительские права, а у нас несколько лет используют электронную регистрацию недвижимости – все работает. Эта дорожка вывела и к электронным ПТС, которые теперь стали частью жизни уже большинства автомобилистов. Помимо стремления избавиться от лишних бумаг, создание нового стандарта ЭПТС было также мотивировано созданием Евразийского экономического союза. Этот новый паспорт должен стать общим для пяти стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Сразу скажем, что обмен бумажного ПТС на электронный не является обязательным, поэтому большинство подержанных машин продолжают продаваться с привычным бумажным паспортом. Но если он закончится из-за количества собственников – придется получить электронный.

РИА Новости

С электронным ПТС вся информация об автомобиле, его истории и собственниках хранится в базе данных. Это обеспечивает дополнительную безопасность, так как его невозможно потерять или уничтожить случайным образом, а еще он упрощает процесс покупки или продажи автомобиля. ЭПТС также помогает экономить на бланках, транспортировке, утилизации и оборудовании, что позволит сэкономить до 1 млрд рублей в год государству. Кроме того, отказ от бумажных ПТС поможет сохранить более 5 тыс. деревьев ежегодно. Если же вы хотите получить выписку о данных автомобиля – такая возможность имеется и предоставляется по запросу на множестве официальных сервисов, включая «Госуслуги» и в «МФЦ».

Как получить ЭПТС?

Чтобы получить ЭПТС, вам необходимо купить новый автомобиль, привезти машину из-за границы или просто потерять бумажный документ. Сделать все можно самостоятельно с помощью портала «Системы электронных паспортов» и подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Оформление достаточно простое – нужно внести все персональные данные без ошибок и подтвердить запись, после чего будет создан электронный паспорт, в котором вы уже будете оформлять данные согласно подсказкам на сайте. Сложного ничего нет, но проявить внимательность придется.

Подробную инструкцию можно изучить на "Госуслугах".

Заключение