Интересные пасхалки в автомобилях Jaguar

Пасхалками принято называть спрятанные предметы или послания в играх и фильмах, которые имеют отсылку к предыдущим частям или каким-то запоминающимся моментам. Автомобильная сфера тоже не отстает и прячет в машинах интересные предметы или логотипы. Сегодня мы попробуем найти такие на примере британской компании Jaguar. Сам главный дизайнер экстерьеров Мэтью Бивен много раз подтверждал, что оставляет пасхалки в своих автомобилях.

R-Coupe

Видео дня

Этот красивый концепт был представлен в 2001 году на Франкфуртском автосалоне. Сообщается, что вся концепция с нуля была создана за шесть месяцев – невероятно быстро. Однако, нашлось место и для пасхалки. Через весь салон купе проходит массивная центральная стойка, в которую дизайнер заложил графин для виски. Разумеется, в официальных релизах об этом никогда не упоминалось. Очень неожиданное решение, так как в Европе особенно жестко относились к вождению в нетрезвом виде даже в 2001 году. Объясняется это лишь тем, что Jaguar никогда не планировал переводить этот кузов из статуса концепта в серийный.

Wikimedia Commons

I-Pace

А вот автомобиль из актуального модельного ряда - I-Pace. Это внедорожник, который впервые представили миру в 2016 году, а недавно выдали полностью электрическую версию. Здесь создатели решили незаметно оставить приглашение для всех будущих владельцев машины. На торпеде в районе приборной панели, но со стороны пассажира, если сильно присмотреться, можно увидеть следующие координаты: «I-PACE Concept, Lovingly Crafted by Jaguar, 52 22' 59.8" N 1 29' 37.7" W.»

Wikimedia Commons

Здесь все просто – это координаты штаб-квартиры Jaguar в Англии. Мы проверили – координаты действительно ведут в штаб-квартиру в городе Ковентри, что чуть северо-западнее Лондона. Также приборная панель имела скрытый лоток для перчаток, на котором при извлечении буквально были нарисованы перчатки. Об этой опции также нигде не указывалось.

F-Type

Модель F-Type от 2013 года, которая поступила в продажу уже в 2014, тоже содержала интересные элементы. По словам главного дизайнера F-Type Уэйна Бёрджесса, в фарах автомобиля в топовой комплектации есть изображение кабины звездолета Imperial TIE Fighter из «Звездных войн». Он расположен на главном отражателе, а значит, нужно выключить фары и вооружиться фонариком.

Wikimedia Commons

Также в задней части есть четыре выхлопных патрубка. Бёрджесс сказал, что при создании этого элемента, он вдохновлялся форсажным выхлопом истребителя, но не уточнил, какого именно. Это не удивительно, потому что именно спортивные купе Jaguar на снимках часто «позируют» на фоне самолетов.

E-Pace

Модель E-Pace вышла в свет в 2017 году и тоже содержит интересный элемент. Если внимательно изучить кромку лобового стекла на автомобилях из первой партии, то в одном месте вы обнаружите большого взрослого ягуара, за которым следует детеныш. Во-первых, это сам по себе очень прикольный и стильный ход. Во-вторых, это изображение тоже имеет скрытый смысл, потому что E-Pace – это самый маленький внедорожник концерна. Поэтому детеныш, следующий за мамой, скорее всего и является этим самым E-Pace.

Jaguar

Заключение