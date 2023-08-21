Как избежать проблем при регистрации автомобиля, пригнанного из-за границы

"Присмотрел машину, пригнанную из Дании. На нее оформлен электронный ПТС, но в базе стоит статус «незавершенный». Перегонщик уверяет, что такой статус сохраняется, пока машину не зарегистрируют на конкретного владельца. Сам он оформлять на себя не хочет. Подскажите, не возникнет ли проблем при регистрации?"