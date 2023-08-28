Чем климат-контроль отличается от кондиционера

Климат-контроль в автомобиле – это система, которая обеспечивает комфортное температурное состояние в салоне автомобиля независимо от погодных условий на улице. Хотя многие считают климат-контроль и кондиционер одним и тем же, между ними есть существенные различия.

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Система климат-контроля автоматически поддерживает заданную водителем температуру в салоне. Для этого используется ряд датчиков, которые определяют температуру внутри и снаружи автомобиля, влажность воздуха и интенсивность солнечного излучения. После сбора данных датчики отправляют их на центральный блок управления, который анализирует информацию и корректирует работу системы таким образом, чтобы в салоне поддерживалась комфортная температура.

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Одной из особенностей климат-контроля является возможность создания разной температуры на разных посадочных местах. Это особенно удобно, когда пассажиры в автомобиле имеют разные предпочтения по температуре. Например, водителю может быть комфортно при 22°C, в то время как пассажир рядом предпочитает 24°C. Система климат-контроля позволяет удовлетворить потребности каждого. Двухзонный климат – самый простой вариант, но встречаются еще и трехзонные, и даже четырехзонные климатические установки. Если Двухзонный климат-контроль позволяет выбирать индивидуальные температурные настройки водителю и переднему пассажиру, то трехзонная система добавляет еще одну зону – для заднего правого пассажира. Четырехзонный климат-контроль предоставляет каждому из задних пассажиров возможность выбирать свой температурный режим, независимо от других.

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В отличие от климат-контроля, обычный кондиционер не способен автоматически поддерживать заданную температуру. Его основная задача – просто охлаждать воздух в салоне. Кондиционер не обладает датчиками, которые бы анализировали внешние и внутренние условия, и поэтому он не может автоматически корректировать свою работу в ответ на изменения погодных условий или температуры в салоне. Это значит, что кондиционер работает только на охлаждение, а климат-контроль может при одной и той же выставленной температуре, как охлаждать, так и обогревать салон, потому что он знает показания внутри салона и за бортом автомобиля. Для обогрева в современных машинах установлен так называемый «фен», который разогревается за несколько секунд, поэтому ждать прогрева двигателя не нужно. Также кондиционер автоматически не регулирует скорость вентиляторов относительно изменившейся температуры, из-за отсутствия все тех же датчиков и автоматической системы управления в целом.

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Заключение