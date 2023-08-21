Как дилеры в России будут решать проблему после ограничения доступа к ПО автомобилей Audi и BMW

Такие автопроизводители, как Audi и BMW, вслед за Mercedes-Benz ограничили доступ к программному обеспечению российским компаниям, продающим и оказывающим сервисную поддержку таким автомобилям. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бывших дилеров этих компаний. Надо сказать, что еще ранее такую операцию проделал и Volkswagen. Чем это грозит российским автовладельцам?

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В первую очередь, с чем придется столкнуться нашим автолюбителям, так это с невозможностью прописать новые ключи для автомобиля. То есть те, которые имеются, надо хранить как зеницу ока.

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Впрочем, возникнут сложности и с прописанием других элементов. Дело в том, что некоторые системы автомобиля, при их замене, необходимо прописать в мозгах автомобиля. Например, датчики антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и даже парктроников. В общем, все это добавляет неприятностей автовладельцам. Однако автоэксперты не теряют оптимизма и считают, что решения проблем будут найдены.

При этом давно приобретенных в России машин этих марок такое решение европейских концернов коснется в малой степени. В большинстве случаев все необходимое программное обеспечение у тех, кто занимается обслуживанием таких машин, есть. Основные проблемы будут у тех, кто приобретает новые модели по параллельному импорту.

Как пояснил "РГ" автоэксперт Игорь Моржаретто, постепенное отключении от обновления программного обеспечения началось еще несколько месяцев назад. И Volkswagen, и Audi отключали сначала сервисные функции, которые обеспечивали взаимодействие с машиной через смартфон. Это, по мнению эксперта, хотя и крайне неприятный момент, но он решается.

- Возьмем, например, автомобиль Tesla, который никогда не имел ни представительства, ни официальных дилеров в России, - поясняет Игорь Моржаретто. - Все обновления программного обеспечения с этой машиной решались тем, что их привозили на флешках. Да, будут проблемы с ремонтом тех узлов, которые надо прописывать. Но у нас в стране всегда славились такого рода умельцы. И всегда умели обходить всякие запреты. Найдут выход и в этой ситуации.

Как считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, способов обхода проблем не так уж много - использование скачанных ранее офлайн-версий ПО или подключение через другие регионы, а также с подменой IP-адресов.

Также, по его словам, можно втереться в доверие к разработчикам программного обеспечения, которые имеют доступ к серверам автопроизводителей в Германии. Среди них есть и китайские компании.

Но большинство бывших дилеров будут вести диагностику, как сейчас модно говорить, "с учетом накопленного опыта и знаний". Как быть с продвинутыми электронными блоками, с прописыванием ключей и с обслуживанием свежих машин из числа параллельных поставок - большой вопрос.

По мнению генерального директора испытательной лаборатории Юрия Пархоменко, все это, конечно скажется в первую очередь на безопасности этих автомобилей. Отзывные кампнании постоянно происходят. Для машин этих марок они станут недоступными. В программном обеспечении ошибки появляются, их обновляют. Это также будет недоступным сервисом. Качество обслуживания упадет. Активизируется серый сервис рынка. Что будут прошивать наши кулибины, как будут обновлять - никому неизвестно. Все это повлияет и на ресурс автомобиля.

Официально новинки этих марок в России не продаются. Но "в серую" везут свежие машины. Их надо обслуживать. Все обслуживание проводится с помощью диагностического оборудования.