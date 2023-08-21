Как правильно "прикурить" разрядившийся аккумулятор автомобиля

Разбираемся с экспертами, как правильно зарядить разряженный аккумулятор, как определить, что его нужно заменить, и не допускать его разрядки в будущем.

Не выключенные на ночь фары, свет в салоне или сильные морозы – любая из этих причин может привести к неприятным для водителя последствиям – севшему аккумулятору. Самым быстрым и, казалось бы, простым способом восстановления работоспособности АКБ считается «прикуривание» от другой машины. Однако у этой процедуры есть масса нюансов. Подробно разберемся с нашими экспертами в данной теме.

Видео дня

Подготовительный этап

Обратите внимание на параметры аккумулятора "донора" и "получателя".

"Соединять с помощью пусковых проводов можно аккумуляторы только с одинаковым номинальным напряжением. Чаще всего на легковых авто оно 12 В, но у грузовиков бывают и 24 В батареи. Емкость и мощность батарей также необходимо учитывать. Заряжать малолитражку от мощного внедорожника – можно, а вот наоборот уже не получится. Разные классы автомобилей также повод задуматься: пусковой ток в крупном внедорожнике может быть значительно выше, чем в бензиновом седане. Кроме того, если вы хотите помочь владельцу машины со слишком старым, с аккумулятором сомнительного вида, то также берете на себя лишние риски. С другой стороны, в инструкции некоторых современных машин производители вообще указывают запрет на «прикуривание». Как правило, это автомобили со сложной и чувствительной электроникой, которым противопоказаны скачки напряжения", - предупреждает Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Процедура "прикуривания"

Если вы проверили совместимость машин, у вас в наличии исправные провода, то можно приступать к самой процедуре «прикуривания». Водители должны действовать строго по рекомендованной схеме.

Подгоните исправный автомобиль максимально близко к «севшему». Найдите аккумуляторы обоих авто. Они не всегда находятся под капотом. Двигатель и зажигание необходимо выключить на обоих автомобилях. Внимательно изучите аккумулятор, определите полярность клемм. Подготовьте пусковые провода. Обычно плюсовые – красного цвета, а минусовые – черные. Это помогает водителям не запутаться в процессе. Не касайтесь плюсовыми проводами кузова машины и других металлических деталей.

В первую очередь, закрепите зажим провода на плюсовой клемме машины-донора. Другой конец – на плюсовой клемме разряженного АКБ. Во вторую очередь берем черный «минусовой» провод и фиксируем зажим на клемме донора. Другой конец рекомендуется присоединить не к минусовой клемме разряженного аккумулятора, а лучше непосредственно к двигателю – болтам или головке блока цилиндров. Таким образом, путь, который пройдет ток по проводам, будет короче, процедура будет эффективнее, советует Алексей Рузанов. Важно чтобы деталь, к которой вы присоединили провод, была не окрашена.

Провода на своих местах – уже полдела сделано. Теперь ждем 10 минут пока заряд донора перетекает к севшему АКБ. Не заводите машину сразу, как накинули провода. Поворачиваем стартер только спустя время, при этом провода оставляем на клеммах. Если автомобиль завелся, даем мотору поработать еще минут 15. И только после этого также аккуратно и последовательно снимаем провода.

Сначала глушим мотор донора, потом снимаем зажим с «массы» получателя. Убираем зажим с минусовой клеммы донора. После этого отключаем провода с «плюса» разряженного авто, и в последнюю очередь – убираем зажим красного провода с аккумулятора донора.

Как не допустить разрядки аккумулятора

Чтобы избежать разрядки аккумулятора, автомобильный диагност Алексей Дубнов рекомендует соблюдать несколько мер предосторожности:

- Регулярно проверяйте заряд аккумулятора и поддерживайте его на оптимальном уровне. Используйте зарядное устройство для подзарядки аккумулятора при необходимости.

- Избегайте длительного простоя автомобиля без использования. Если автомобиль не используется в течение длительного времени, поддерживайте заряд аккумулятора с помощью специальных устройств, например, подключив его к подзарядному устройству или солнечной панели.

- Убедитесь, что все электрические устройства в автомобиле выключены перед его оставлением на ночь или на длительный срок.

- Регулярно проверяйте состояние зажигания и уровень электролита в аккумуляторе. При необходимости добавляйте дистиллированную воду.

- Осуществляйте регулярное техническое обслуживание автомобиля у квалифицированного автомобильного сервиса для проверки работы электрической системы и аккумулятора.

По мнению технического директора международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексея Рузанова, самое главное, для того, чтобы не допустить разрядки аккумулятора, необходимо регулярно ездить на машине.

"В этом случае, генератор будет стабильно заряжать АКБ. Хотя бы раз в одну-две недели совершайте более длительные поездки, например, на дачу. Это положительно отразится на ресурсе вашего аккумулятора", - отмечает он.

Кроме того, для аккумулятора важен исправный генератор. Если он неисправен, то может недостаточно заряжать батарею на ходу. В таком случае, даже длительные поездки не восстанавливают израсходованный на прошлом запуске АКБ. Привести к таким последствиям может даже мелочь, например, изношенный приводной ремень. Регулярно проводите диагностику всех ключевых систем автомобиля на хорошей станции с надежной репутацией.

К разрядке аккумулятора могут привести такие банальные причины, как не выключенные фары или свет в салоне, - предупреждает Рузанов.

Неправильная установка любого дополнительного оборудования также может «съедать» заряд. Если вы установили нештатаную сигнализацию, музыку, видеорегистратор или навигатор, и сразу после этого заметили, что аккумулятор стал чаще разряжаться, то это повод проверить правильность монтажа.

Как понять, что аккумулятор пора заменить

Есть несколько признаков, указывающих на необходимость замены аккумулятора, рассказывает Алексей Дубнов:

- Сложности при запуске двигателя. Если вам часто приходится много раз крутить ключ в замке зажигания, чтобы запустить автомобиль, это может быть признаком разряженного аккумулятора.

- Слабая мощность фар и других электрических устройств. Если заметно падает яркость фар или других электрических устройств при работе двигателя, это может быть признаком неисправности аккумулятора.

- Бульканье или выделение газов. Если вы заметили бульканье или выделение газов из аккумулятора, это может свидетельствовать о его повреждении или неправильной работе.

- Возраст аккумулятора. Обычно аккумуляторы имеют срок службы примерно 3-5 лет. Если ваш аккумулятор превысил этот временной промежуток и начинает вызывать проблемы, то, скорее всего, он нуждается в замене.