Как по ОСАГО получить компенсацию ущерба без учета износа авто

О проблемах ОСАГО мы говорили уже не раз: и о том, почему оно не работает, как должно и какие проблемы это приносит людям. Но в редких отдельных случаях проблемы ОСАГО можно обратить в свою пользу. Сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда денежную компенсацию ущерба автомобилю при ДТП можно получить без учета износа деталей – то есть, в полном объеме.

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Кратко объясним, о чем вообще идет речь. По закону об ОСАГО для потерпевших в ДТП предусмотрено два варианта компенсации понесенного ущерба: натуральный и денежный. Натуральный – это ремонт автомобиля, который должен выполняться за счет страховой компании. Денежная компенсация – это страховая выплата, которая может осуществляться в оговоренных законом случаях: при полной гибели автомобиля, если стоимость ремонта превышает максимальный размер страховой выплаты (400 тысяч рублей), если страховщик не имеет возможности выполнить ремонт в соответствии с требованиями закона и так далее – полный список перечислен в пункте 16.1 закона об ОСАГО.

При этом возмещение ущерба в денежном эквиваленте производится страховщиком с учетом износа автомобиля – на это указывает пункт 19 того же закона. При этом максимальный коэффициент износа составляет 50% – то есть, для старого автомобиля размер выплаты может быть уменьшен вдвое. А вот при восстановительном ремонте коэффициента износа как такового нет, поскольку пункт 15.1 закона об ОСАГО запрещает применение бывших в употреблении или восстановленных деталей – то есть, покупать новые запчасти страховщик будет за полную стоимость. Но в отдельных случаях получить денежное возмещение тоже можно без учета износа – на это указывают примеры судебных дел. Давайте разберемся, при каких условиях такое возможно.

В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ БЕЗ УЧЕТА ИЗНОСА?

Для ответа на вопрос обратимся к конкретному судебному делу, рассмотренному Верховным Судом РФ. Если кратко изложить его содержание, то суть состояла в следующем. Автомобиль истца пострадал в ДТП – в стоящую машину врезался виновник. После ДТП истец провел экспертизу, оценившую ущерб в 370 тысяч с учетом износа и 419 тысяч без учета износа. С результатами он обратился в страховую компанию виновника – но страховщик не согласился с результатами экспертизы, сочтя, что указанный объем повреждений не соответствует обстоятельствам ДТП (проще говоря, заявлено больше повреждений, чем могло быть нанесено в такой аварии). Была проведена судебная автотехническая экспертиза, подтвердившая, что часть повреждений действительно была получена в ДТП, и выдавшая новый расчет: 346 300 рублей без учета износа и 256 500 рублей с учетом износа. Но страховая компания после второй экспертизы также не выдала потерпевшему направление на ремонт – то есть, не выполнила свои обязанности по организации восстановительного ремонта.

Таким образом, страховщик и не выплатил денежную компенсацию ущерба, и не направил автомобиль на ремонт, по-прежнему ссылаясь на то, что объем повреждений не соответствует характеру ДТП. Однако факт этого несоответствия доказан не был. К тому же суд не установил обстоятельств, позволяющих заменить восстановительный ремонт на денежную компенсацию без согласия потерпевшего. При этом страховщик не выполнил обязанность направить автомобиль на ремонт в течение 30 дней. Потерпевший с учетом невыполнения страховщиком своих обязанностей подал в суд с требованием компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю, в размере стоимости восстановительного ремонта – то есть, без учета износа. Помимо страхового возмещения в размере 346 300 рублей потерпевший требовал выплаты страховой компанией неустойки из расчета 1% от суммы невыплаченного страхового возмещения за каждый день просрочки по день фактической выплаты, компенсации морального вреда, штрафа, а также судебных расходов. И Верховный Суд с требованием потерпевшего согласился, направив дело на пересмотр.

закон об ОСАГО предусматривает приоритет ремонта над денежным возмещением;

закон об ОСАГО запрещает применение б/у запчастей при восстановительном ремонте – то есть стоимость ремонта рассчитывается без учета износа;

случаи, когда восстановительный ремонт допускается заменить на денежную выплату, строго оговорен пунктом 16.1 статьи закона об ОСАГО;

страховая компания не вправе самостоятельно и без согласия потерпевшего заменить ремонт денежной выплатой, если это не предусмотрено законом. Верховный Суд в своем решении опирался на следующие тезисы:

Исходя из перечисленных выше тезисов, Верховный Суд счел, что страховая компания не выполнила свои обязательства по ремонту в установленный законом срок, а потому обязана выплатить компенсацию этого восстановительного ремонта в полном объеме – то есть, без учета износа.

Таким образом, из этого постановления можно сделать определенный вывод. Если страховая компания не выполняет установленные законом требования и не забирает автомобиль на ремонт в течение 30 дней после проведения экспертизы, потерпевший в ДТП может в судебном порядке истребовать от страховой компании денежной компенсации ущерба без учета износа. Само собой, судебное право в России не прецедентное, но практика показывает, что такое решение суда является не единичным, и в Сети можно найти свидетельства аналогичных дел с аналогичными результатами.

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