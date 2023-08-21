Новый "Москвич 6": что мы о нем знаем

Завод Москвич рассекретил данные по новой модели, которая будет называться «Москвич 6». Предыдущая модель, которая уже продается, называется «Москвич 3» и это кроссовер, а новая модель – седан класса «С». В этом классе живут такие машины, как Mazda 3, Toyota Corolla и BMW 1.

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Ни для кого ни секрет, что новинка - тоже не совсем новинка, а лишь перелицованный JAC A5 Plus, который давно продается в Китае. Собственно, «Москвич 3» производится по точно такой же формуле. Исходный автомобиль в Китае комплектуется двигателем объемом 1,5 литра мощностью 184 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач роботизированного типа. Длина составляет внушительные 4 метра 78 сантиметров – это достаточно большая машина, а значит она хорошо подходит на роль семейного седана. Тем более, что багажник достаточно вместительный – 540 литров в обычном состоянии и 1650 при сложенном задних сидениях.

РИА Новости

Если локализованная версия не будет сильно отличаться, то можно ожидать наличие богатой комплектации с кучей электроники. В оригинальном JAC A5 Plus есть встроенный видеорегистратор, датчик давления в шинах, камера заднего вида, панорамная крыша, парктроники, климат-контроль, электрорегулировка кресел, обогрев руля, четыре подушки безопасности и большой экран с диагональю 10,4 дюйма. И это еще далеко не все, поэтому с нетерпением ждем официальных комплектаций «Москвич 6». На текущий момент заявлены три версии: «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Но расшифровки с подробным описанием входящих в каждую комплектацию компонентов пока не дали.

Jac

Внутри автомобиль выглядит приятно на фотографиях. Классический многоспицевый руль с кнопками управления мультимедиа, вертикальный красочный экран и приятная центральная консоль, на которой есть место для мобильного телефона и разных мелочей. На дверных картах взгляд падает на удобное месторасположение блока управления стеклоподъемниками – под углом 45 градусов к водителю. Этот момент часто пропускают даже на дорогих иномарках, а на Москвиче – нет.

Москвич

Собираться новинка будет в России методом крупноузловой сборки. Это означает, что к нам приезжают собранные узлы, которые потом соединяются между собой. Это – так называемая «отверточная сборка», когда вся самая тяжелая и сложная работа производится на основном месте сборки. Иногда автомобиль приезжает даже собранным, кроме некоторых навесных элементов.

Москвич