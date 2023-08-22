Когда начнут лишать прав за нарушения, зафиксированные камерами

— Действительно, парламент Татарстана подготовил поправки к КоАП РФ, касающиеся двух видов нарушений из числа злостных. А именно: повторного превышения скорости на 60 км/ч и более (статья 12.9) и повторного выезда на встречную полосу (статья 12.15). За оба нарушения в законе прописано лишение прав на срок до года. Но обязательное условие для лишения – нарушение должен зафиксировать сотрудник полиции. При фиксации камерой – штраф 5000 рублей.