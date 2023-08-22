Внедорожник BAIC BJ40 нового поколения оказался мощнее конкурента Tank 300

Рынки Китая и России с большим энтузиазмом отозвались на инициативу производителя Great Wall выпускать брутальные ретро-футуристичные внедорожник под брендом Tank. Модель Tank 300 ошеломляюще быстро ворвалась в топы продаж, чем вызвала зудящую зависть у конкурентов. И ответ не заставил себя ждать. Пекинский автогигант Beijing Auto Corporation представил рамный внедорожник BAIC BJ40 второго поколения с современной притягательной внешностью, актуальными технологиями в салоне и мощным турбированым 2.0-литровым мотором под капотом.

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Дизайн

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Одного взгляда на BAIC BJ40 2024 достаточно для того, чтобы понять – Tank 300 больше не будет наслаждаться гегемонией на рынке. Если предшественник BJ40, появившийся в 2013 году, все называли «китайским Wrangler» за его излишнюю похожесть на культовую американскую модель, то новый BJ40 щеголяет своим собственным стилем, ориентирующимся на старшую модель BAIC BJ60. Конечно, при желании и тут можно разглядеть отсылки к популярным внедорожникам западного производства, но также это можно назвать простым следованием современным трендам дизайна SUV.

Также новый BAIC BJ40 2024 года отличается от предшественника наличием лишь одного 5-дверного типа кузова. Напомним, что старый BJ40 продавали в 2 и 5-дверном вариантах, а также в кузове пикап. Новое «лицо» китайского рамного SUV получило компактную решетку радиатора со светодиодной окантовкой ДХО по периметру. Внутри этого контура спрятались фары головного освещения. А ниже на рельефном бампере из некрашеного чёрного пластика притаились противотуманных фары и дальний свет. Вообще, черного пластика по периметру кузова в таком изобилии, что внедорожнику не страшны ни ветки с корягами, ни случайные удары на парковке.

Уже в стандартной комплектации BJ40 2024 поставляется с «зубастыми» внедорожными шинами. Полноразмерное запасное колесо не прикрыто кофром и громко заявляет об истинном предназначении автомобиля с плоской распашной дверью багажника.

Внутреннее убранство

Но все меняется, стоит лишь заглянуть в салон. Водителя встречает технологичный интерьер с цифровой приборной панелью и огромный спаренный дисплей головного устройства и собственного экрана переднего пассажира. Чуть ниже, на центральной консоли, между двумя воздуховодами притаились аналоговые часы, а на широченном центральном тоннеле с подлокотником расположен компактный селектор АКП и шайба управления полным приводом.

Салон BAIC BJ40 2 поколения

Салон BAIC BJ40 2 поколения

Характеристики

Габариты BAIC BJ40 2024 года. Длина 4790 мм, ширина 1940 мм, высота 1895 мм, колесная база 2760 мм. Турбированный бензиновый мотор объемом 2.0 литра выдает 241 л.с. мощности и 385 Нм крутящего момента – это значительно больше (по крайней мере, на бумаге) чем 224 л.с. у Tank 300. Мощность мотора передается на все 4 колеса посредством 8-ступенчатой автоматической коробки передач.