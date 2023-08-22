Внедорожник BAIC BJ40 нового поколения оказался мощнее конкурента Tank 300
Рынки Китая и России с большим энтузиазмом отозвались на инициативу производителя Great Wall выпускать брутальные ретро-футуристичные внедорожник под брендом Tank. Модель Tank 300 ошеломляюще быстро ворвалась в топы продаж, чем вызвала зудящую зависть у конкурентов. И ответ не заставил себя ждать. Пекинский автогигант Beijing Auto Corporation представил рамный внедорожник BAIC BJ40 второго поколения с современной притягательной внешностью, актуальными технологиями в салоне и мощным турбированым 2.0-литровым мотором под капотом.
Дизайн
Одного взгляда на BAIC BJ40 2024 достаточно для того, чтобы понять – Tank 300 больше не будет наслаждаться гегемонией на рынке. Если предшественник BJ40, появившийся в 2013 году, все называли «китайским Wrangler» за его излишнюю похожесть на культовую американскую модель, то новый BJ40 щеголяет своим собственным стилем, ориентирующимся на старшую модель BAIC BJ60. Конечно, при желании и тут можно разглядеть отсылки к популярным внедорожникам западного производства, но также это можно назвать простым следованием современным трендам дизайна SUV.
Также новый BAIC BJ40 2024 года отличается от предшественника наличием лишь одного 5-дверного типа кузова. Напомним, что старый BJ40 продавали в 2 и 5-дверном вариантах, а также в кузове пикап. Новое «лицо» китайского рамного SUV получило компактную решетку радиатора со светодиодной окантовкой ДХО по периметру. Внутри этого контура спрятались фары головного освещения. А ниже на рельефном бампере из некрашеного чёрного пластика притаились противотуманных фары и дальний свет. Вообще, черного пластика по периметру кузова в таком изобилии, что внедорожнику не страшны ни ветки с корягами, ни случайные удары на парковке.
Уже в стандартной комплектации BJ40 2024 поставляется с «зубастыми» внедорожными шинами. Полноразмерное запасное колесо не прикрыто кофром и громко заявляет об истинном предназначении автомобиля с плоской распашной дверью багажника.
Внутреннее убранство
Но все меняется, стоит лишь заглянуть в салон. Водителя встречает технологичный интерьер с цифровой приборной панелью и огромный спаренный дисплей головного устройства и собственного экрана переднего пассажира. Чуть ниже, на центральной консоли, между двумя воздуховодами притаились аналоговые часы, а на широченном центральном тоннеле с подлокотником расположен компактный селектор АКП и шайба управления полным приводом.
Характеристики
Габариты BAIC BJ40 2024 года. Длина 4790 мм, ширина 1940 мм, высота 1895 мм, колесная база 2760 мм. Турбированный бензиновый мотор объемом 2.0 литра выдает 241 л.с. мощности и 385 Нм крутящего момента – это значительно больше (по крайней мере, на бумаге) чем 224 л.с. у Tank 300. Мощность мотора передается на все 4 колеса посредством 8-ступенчатой автоматической коробки передач.
В Китае предзаказ на BAIC BJ40 2024 откроют совсем скоро – 25 августа. В этот же день внедорожник появится во всей красе в живую на автошоу в Чэнду. Как ожидается, цена на новый BJ40 будет лежать в диапазоне 200 – 300 тысяч юаней (2,5 – 3,9 млн. рублей). Напомним, что предыдущее поколение BAIC BJ40 продается в России по цене 4 059 000 рублей, а до конца 2023 года на нашем рынке будет представлен старший BJ60. Новый BJ40 должен будет появиться в России не ранее второй половины 2024 года.